Как бизнес на сладостях JellyCat помогает людям выйти на хороший и стабильный доход

Команда Jast Holding, за плечами которой более 10 лет успешного опыта разработки бизнес-стратегий, представляет свой новый проект Jelly Cat. Его формат - франшиза интернет-магазина, предлагающего покупателям наборы с европейскими, американскими и азиатскими сладостями, не представленными на рынке России. Предложение - более 5 тысяч наименований! - способно удивить даже искушенных сладкоежек. Где еще можно приобрести, скажем, специальную серию шоколадных волшебных палочек Harry Potter, или ограниченный набор напитков, выпущенных к чемпионату мира по футболу-2018? Не говоря уже о популярных шоколадных батончиках - Jelly Cat дает возможность оценить их новые вкусы, которые недоступны покупателям обычных магазинов.

Как устроен бизнес под брендом JellyCat

Проект Jelly Cat был разработан с нуля в Калининграде и представлен как франшиза уже в нескольких регионах нашей страны. Самая дальняя точка - Камчатский край. Проект показывает наиболее быстрые показатели по скорости окупаемости партнёров, так как продукт востребован как детьми так и взрослыми. Работа с партнерами строится на тех же принципах, что и в случае с остальными продуктами от Jast Holding. Калининградская компания создает бизнес-модель, на основе которой строится федеральный бизнес за счет привлечения партнеров и инвесторов. Около 80% всей работы Jast Holding берет на себя: создает Instagram-магазин, помогает в его продвижении, подбирает и направляет поток клиентов.

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Бизнес полностью автоматизирован, не требует содержания офиса и штата - остается только зарабатывать с продаж, - подчеркивают в Jast Holding. - Несмотря на то, что мы вывели Jelly Cat на рынок всего четыре месяца назад, большинство наших партнеров уже смогли вернуть сделанные инвестиции и выйти на самоокупаемость. Расчетная чистая прибыль составляет 70 тысяч рублей в месяц, но, как показывает практика, рентабельность может быть и выше.

Jelly Cat - это прежде всего акцент на эмоции. Сладости упаковываются в яркие подарочные боксы трех размеров (от 4 до 12 наименований в каждой коробке), которые можно по-разному стилизовать в зависимости от праздничного повода - будь то день рождения или 8 Марта. Для поклонников брендов существует возможность доставки конкретных сладостей (шоколадных батончиков, конфет и т.д.) по индивидуальному заказу.

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Мировой уровень

Сегодня франшизы Jast Holding эффективно работают более чем в 80 городах России и других стран, а число партнеров компании уже превысило 250. Во всех без исключения случаях франчайзи получают готовую бизнес-модель с высокой доходностью. В 2018 году калининградский проект Jast Charger вошел в топ-5 Всероссийской франчайзинговой премии «Бибосс», проводимой самым авторитетным порталом франшиз BeBoss.

Продолжают стабильно набирать популярность франшизы LensVens Shop (спортивная обувь) и IzIway Shop (одежда). Развивая оба направления, Jast Holding увеличил ассортимент до 20 тысяч позиций, сократил сроки доставки товара по России в среднем до 3-4 дней и значительно улучшил логистику в Казахстане, Белоруссии и Украине.

- Мы используем самые безопасные и самые эффективные инструменты проверенные временем для привлечения аудитории. Фундамент каждого нашего проекта это – маркетинг и мы стараемся не только давать возможность работать по рабочей бизнес-модели, но и понимать заранее какая мотивация партнёра, какие у него проблемы и не остановиться ли он на каком-то определенном уровне дохода. Самое главное для нас – это рост партнёра как в компетенциях, так и в продажах, поэтому часто приходится отказывать людям в партнёрстве уже на первом этапе обсуждения сотрудничества.