Как за одну смену в детском лагере Калининграда набраться сил и укрепить здоровье

Когда нужно получать справку у педиатра?

Для того чтобы отправиться в летний оздоровительный или спортивный центр, школьники обязаны получить и предоставить администрации базы отдыха справку формы № 079/у. Этот документ выписывается в поликлинике, где наблюдается ребенок. В нем предоставляются данные о болезнях, прививках и лекарствах, которые принимает, а также содержится информация об общем состоянии здоровья на сегодня.

Запомните:

— Справка является действительной лишь на один заезд в лагерь. Для участия во второй смене придется снова оформлять такую же.

— Заниматься оформлением справки слишком рано не рекомендуется. Самое оптимальное время получения справки – за неделю до отъезда.

— Для получения справки необходимо отправиться в детскую поликлинику и обратиться к педиатру. Педиатр выдает специальный бланк этой справки. Далее врач самостоятельно проводит общетерапевтический осмотр и направляет к специалистам (чаще всего это дерматолог и хирург), которые также вписывает данные о состоянии здоровья ребенка в бланк. Помимо этого необходимо будет сдать общий анализ на кровь, мочу и кал (соскоб на энтеробиоз) и провериться на отсутствие (наличие) педикулеза. После прохождения всех вышеуказанных мероприятий врач сделает вывод и на его основе оформит справку № 079/у.

Обратите внимание на то, чтобы справка была правильно заполнена. Сам бланк в обязательном порядке должен содержать нумерацию, печати, необходимые штампы, а также подписи всех врачей, которые были задействованы в составлении документа. Помимо общей информации (фамилия, имя, дата рождения, адрес прописки и проживания, место учебы) вносятся и дополнительные данные о лагере, в который собирается ехать ребенок (название лагеря, его место расположения и длительность заезда). Также к документу прилагается копия прививочной карты, в которой указываются данные о вакцинации.

Бывают случаи, когда справка № 079/у заполняется новой информацией уже непосредственно в лагере (в таком случае, она вносится медицинским работником лагеря). Обычно это происходит, если были получены травмы или если ребенок переболел вирусной инфекцией во время отдыха и др.

ВАЖНО! В загородных оздоровительных центрах требования к медицинским документам – разные. Одни требуют справку № 079/у, другим достаточно только справку об эпидокружении (ее срок действия – трое суток, поэтому получать ее у педиатра необходимо накануне отъезда в центр). Кроме этого, администрация центра может потребовать подтверждение, что ребенок чист от педикулеза. Поэтому самое правильное в этой ситуации – заранее уточнить в центре, что из медицинских документов требуется.

Кто следит за здоровьем детей и персонала?

Понятно, что за здоровье и безопасность детей отвечают и директор, и медперсонал, и вожатый каждого отряда. А вот родителям будет важно узнать, за чем (и кем) следят санитарные врачи во время летней оздоровительной кампании и в загородных центрах, и городских лагерях?

— Проверяют персонал. Так, в отчете регионального Роспотребнадзора за прошлый год сказано, что 100% персонала загородных центров прошли гигиеническое обучение и медицинские осмотры. На носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии обследовали 128 человек из числа сотрудников пищеблоков. По результатам обследований у 10 работников выявили носительство возбудителей острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Кроме этого, были отстранены от работы 26 человек, в том числе 18 работников по причине отсутствия сведений в личных медицинских книжках о профилактических прививках и неполного лабораторного обследования при устройстве на работу.

— Обрабатывают территорию от клещей. Перед началом и во время летней оздоровительной кампании проводится акарицидная обработка территорий 16 загородных оздоровительных учреждений и 321,2 га территории пришкольных лагерей, скверов и парков, которые задействованы учреждениями с дневным пребыванием детей. В этом году работа также проводится.

— Проверяют готовые блюда. В прошлом году были отобраны 253 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям, 370 проб – по санитарно-химическим, в том числе 261 проба – на калорийность и полноту вложения, 74 пробы – на качество термической обработки, 35 проб – на вложение витамина С. Были ли нарушения? Конечно, были, но минимальные.

Аварийных ситуаций, групповой инфекционной заболеваемости, случаев присасывания клещей на территории летних оздоровительных учреждениях в 2018 году не было.

Как укрепляют здоровье ребят в загородных центрах?

— Строго следят за соблюдением режима дня, сна, питания и правил личной гигиены

— Полноценное питание (где-то пятиразовое, где-то четырехразовое). С добавлением витаминов!

— Обязательно - утренняя зарядка! Если внимательно изучить предлагаемые программы, обнаружите большое количество спортивных мероприятий.

— Погода позволяет - дети обязательно купаются в море, озере. В жаркие дни отряды купаются по два раза в день в специально оборудованных местах.

— Все самое интересное в жизни загородных центрах – на улице, на свежем воздухе.

— Во всех загородных центрах ведется круглосуточное медицинское наблюдение