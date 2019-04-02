Обессиленный и израненный: в Балтийске спасли тюленя, попавшего на крючки местных рыболов

Жители Балтийска провели накануне уникальную спасательную операцию. На пляж выбросило тюленя, который не только запутался в рыболовной леске, но в нескольких местах был буквально пронзен крючками.

Как сообщила газета "Вестник Балтийска", животное заметила супруга одного из рыбаков, ловивших салаку на Северном молу. Подбежала к тюленю, увидела, что он изранен и совершенно обессилен, позвала мужа.

- Мне позвонила жена, сказала, что на пляже молодой тюлень – весь в крючках и в леске, - цитирует издание рыбака Александра. - Он лежал наполовину в море, наполовину на берегу и его мотало прибоем. Было заметно, что он обессилел. Я прибежал на пляж, разделся, разулся, зашел в воду и вытащил животное на берег. Мы с супругой сделали, что могли: обрезали леску, которой тюлень был опутан, вытащили аккуратно крючки из тела – они были и на боку, и на животе. А потом увидели, что у него изо рта большой крючок торчит. Его вынимать не решились – позвонили спасателям.

И остались рядом с животным - отгонять бродячих собак, которых в Балтийске в последнее время развелось очень много.

"Тюлень лежал наполовину в море, наполовину на берегу и его мотало прибоем".Фото: Страница газеты "Вестник Балтийска" в "Вконтакте"

Примерно через четыре часа на пляже появились спасатели и сотрудники ветеринарной службы калининградского зоопарка. Крючок из губы аккуратно извлекли, раны обработали перекисью водорода. Затем тюленя погрузили в фургон и увезли в неизвестном направлении. Как пояснили сотрудники зоопарка, животное выпустят на волю на другом пляже.

Кстати, в минувшую субботу в Балтийске произошла похожая история - тогда тоже пришлось спасать тюленя, запутавшегося в рыболовной леске возле Северного мола. Это неудивительно: сейчас в районе мола активно идет салака, которая и привлекает к себе пристальное внимание морских млекопитающих. Так что вчерашний случай, скорее всего, не последний.

ВАЖНО!

Сотрудники калининградского зоопарка настоятельно рекомендуют: если вы увидели на пляже тюленя, не нужно его трогать, не следует его и кормить.

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