Будет, как новая: что ждет легендарную булочную в Зеленоградске

Во вторник 2 апреля в соцсетях появилась информация о демонтаже булочной 1905 года постройки на Курортном проспекте в Зеленоградске. В среду корреспонденты зеленоградской газеты «Волна» уточнили, что площадка, на которой стояла булочная, действительно огорожена, однако собственник не сносит здание, а разбирает, чтобы впоследствии собрать его точную копию.

- Мы выяснили, что новый собственник домика проводит реконструкцию - деревянный фасад стал трухлявым, поэтому был изготовлен новый, но совершенно аналогичный прежнему, - сообщает издание. - Также, по нашей информации, домик будет с черепичной крышей.

Узнав о новости, во вторник вечером ситуацию прокомментировал и руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, который заявил, что о сносе не могло идти речи.

- Булочная была в списке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, - уточнил чиновник. - Реставрировать собственник ее собирался. Конечно, снос и копия вместо объекта - это не реставрация. Мы будем с этим разбираться. Возможно, демонтировали обшивку, чтобы поменять прогнивший каркас.

В феврале этого года новый собственник здания Карен Галстян (ранее булочная принадлежала депутату окружного совета Надежде Смирновой) согласовал паспорт фасада павильона. При этом паспорт фасада, как отмечают в администрации округа, выполнен в точном соответствии с существующим объектом и отображает все элементы его декора, в том числе и цветовое решение.

В среду утром Евгений Маслов, уточнив все детали в администрации, сообщил «Комсомолке», что собственник булочной проводит серьезные восстановительные работы.

- Там все нормально, - заявил Маслов. – Я бы даже сказал, что там практически проводятся работы по реставрации объекта. Собственник разобрал конструкцию и заметил, что деревянная постройка фактически стояла на земле без фундамента. Вообще удивительно, что она даже в таком виде сохранилась. Утраченные элементы в итоге будут восстановлены, параллельно с этим будет залит фундамент, на котором соберут всю конструкцию примерно в течение недели.

Также Евгений Маслов заметил, что после всех ремонтно-реставрационных работ будет проведена экспертиза, и булочную сделают выявленным объектом культурного наследия.

Напомним, осенью прошлого года за сохранение булочной выступило и экспертное сообщество Калининграда. Так, 31 октября прошлого года общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия единогласно рекомендовал признать булочную объектом культурного наследия.