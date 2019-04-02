2019-04-02T21:21:44+03:00
Общество

В Зеленоградске снесли знаменитую булочную на Курортном проспекте

Демонтаж проходил днем 2 апреля
Иван МАРКОВ
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Снос булочнойСнос булочнойФото: Анна Королева
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В Зеленоградске во вторник 2 апреля снесли знаменитую булочную на Курортном проспекте, за сохранение которой выступали общественники. Фотографии сноса одной из главных достопримечательностей города-курорта выложила на своей странице в фейсбуке активистка группы «Прусское наследие» Анна Королева.

- Сегодня в Зеленоградске разобрали булочную, - коротко прокомментировала она фотографии процесса демонтажа. - Правда, собственник пообещал установить на этом месте копию здания, - чуть позже сообщила она "Комсомолке".

Напомним, еще в январе этого года в сети появилась петиция за сохранение объекта, которая довольно оперативно собрала около тысячи голосов.

- Мы, неравнодушные жители Зеленоградска и гости города, просим сохранить в исторической постройке 1905 года булочную, - говорилось в тексте петиции. - Наша булочная является прекрасным образцом деревянного зодчества морских курортов Восточной Пруссии. Представляет интерес не только, как строение, но и как интерактивный исторический экспонат благодаря сохранению своих функций на протяжении ста с лишним лет.

Кроме того, за сохранение объекта выступило и экспертное сообщество. Так, 31 октября прошлого года общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия единогласно рекомендовал признать булочную объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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