2019-04-16T18:00:47+03:00
Конкурсы и тесты

Победитель конкурса «Лучшая медсестра-2018»: Это же азарт! Подключайте к голосованию всех своих знакомых»!

Наталья Казаченко обратилась к участникам нынешнего состязания
Надежда Ржевская
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Наталья Казаченко - победительница конкурса в прошлом году.Наталья Казаченко - победительница конкурса в прошлом году.Фото: Эдуард Молчанов
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В редакцию «Комсомолки» активно летят заявки на участие в конкурсе «Лучшая медсестра Калининградской области-2019». Уже отметились: больница скорой медицинской помощи, детская поликлиника № 6, кардиоцентр, областная клиническая больница и многие другие. До 22 апреля мы ждем информацию об участниках конкурса.

А в это время победитель конкурса «Лучшая медсестра Калининградской области-2018» - сотрудница поликлиники Гусевской центральной районной больницы Наталья Казаченко дала несколько советов тем, кто будет бороться за звание «Лучшая».

- Участником конкурса хочу пожелать удачи! – обратилась Наталья к коллегам. – Конкурс – это очень интересно и захватывающе, когда смотришь, сколько за тебя проголосовало людей. Это же азарт!

Также Наталья обратила внимание, что и сами медсестры должны проявить максимум активности.

- Подключайте к голосованию всех своих родных, знакомых, города, села! – посоветовала Наталья Казаченко. – Например, на городском сайте в Гусеве, который читают многие горожане, размещали информацию о конкурсе, тем самым подогревали интерес к голосованию.

Конкурс, который инициировала «Комсомолка» поддерживается региональным министерством здравоохранения. 24 апреля на нашем сайте начнется народное голосование. Имя победителя мы объявим 11 мая 2019 года, накануне Международного дня медицинской сестры.

Участвуйте!

Как подать заявку на конкурс – читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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