2019-04-26T16:21:03+03:00
Здоровье

Почку - сохранить! Калининградские врачи освоили новые операции

Мастер-класс для коллег из Больницы скорой медицинской помощи провели эксперты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В больнице скорой медицинской помощи Калининграда хирурги из Москвы провели показательные операции на почкахВ больнице скорой медицинской помощи Калининграда хирурги из Москвы провели показательные операции на почкахФото: Александр Подгорчук
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Хирургические вмешательства для нескольких специалистов из больниц Калининградской области провел заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения урологических заболеваний клиники урологии имени Фронштейна Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Безруков. Пациентам были выполнены лапароскопическая резекции почки с опухолью, а также - удаление камней из почек.

- Уникальность этих вмешательств заключается в том, что раньше при обеих ситуациях мы удалили бы орган полностью, а сегодня есть возможность почку сохранить, - пояснил Евгений Безруков. - Подобные операции проводятся без разрезов – через проколы. Постоперационный период проходит очень быстро и почти безболезненно. По истечении нескольких часов пациенты уже способны передвигаться самостоятельно, их помещают в обычную палату и через три дня выписывают из больницы.

Евгений Безруков отметил также, что все необходимое оборудование, предназначенное для высокотехнологичных операций такого уровня, в больнице скорой медпомощи есть.

- Единственное, что нам остается, – показать коллегам более широкое применение возможностей этого оборудования, - подчеркнул профессор.

Главный врач БСМП Евгений Любивый обратил внимание на то, что сегодня операции урологического профиля в регионе очень востребованы. И напомнил, что на приобретение необходимого оборудования, поставленного в БСМП в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, было направлено 8 миллионов рублей. Пропускная возможность операционных столов позволит проводить по три-четыре хирургических вмешательства в день.

ВАЖНО!

Первые наставники – в урологии

По данным регионального минздрава, больница скорой медицинской помощи первой среди медучреждений Калининградской области вошла в федеральный проект по развитию наставничества в медицине. Специализацией, которую в регионе курирует Первый мед, стала именно урология.

Так, в ноябре 2018 года Евгений Безруков ознакомился с возможностями оказания урологической помощи в регионе. В феврале специалисты БСМП проходили обучение таким операциям на базе Сеченовки. Еще одно практическое занятие состоялось уже непосредственно в оперблоке больницы в Калининграде 25 апреля.

- В этом и заключается суть проекта наставничества, когда врачи сначала обучаются у нас в федеральных центрах, а затем мы помогаем им освоить передовые технологии непосредственно в их клинике, - объяснил Евгений Безруков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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