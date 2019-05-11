2019-05-11T13:04:25+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» проголосовали за лучшую медсестру Калининградской области

Медсестра из Калининградской областной клинической больницы Елена Афанасьева набрала 3 678 голосов и стала победителем!
Надежда Ржевская
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Елена АфанасьеваЕлена АфанасьеваФото: из архива героя публикации
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Завтра, 12 мая, - Международный день медицинской сестры. К этой дате «Комсомолка» организовала и провела читательское голосование за претендентов на звание «Лучшая медицинская сестра Калининградской области-2019».

Если говорить об особенностях конкурса этого года, то, во-первых, всего в состязании приняли участие 23 медсестры и впервые медбрат, а во-вторых, заявились на участие не только представители государственных больниц, поликлиник, но и частных клиник.

Даже в последние минут отведенного времени для голосования шла напряженная борьба, многие участники продолжали получать поддержку. Но в полдень 8 мая прием голосов был завершен, и по итогам – со счетом в 3678 голосов – победу одержала медицинская сестра из Калининградской областной клинической больницы Елена Афанасьева.

- За меня активно голосовали и коллеги, и друзья, и близкие, и знакомые, и, уверена, пациенты, - немножко шокированная новостью о победе в конкурсе рассказала «Комсомолке» Елена Афанасьева. – Спасибо огромное за поддержку и за то, что «Комсомолка» обращает внимание на медицинских сестер, чей труд заслуживает уважения, благодарности! Конечно, я очень-очень рада, что оказалась первой! Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником!

В ближайшие дни мы вручим победительнице конкурса обещанный приз и обязательно зададим ей еще больше вопросов.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и всех проголосовавших за внимание к конкурсу! До встречи на полях конкурса в 2020 году! О том, как голосовали – смотрите здесь.

СКОРО!

Вместе с читателями «Комсомолки» выберем лучшего врача

Не за горами день медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня. К этой дате «Комсомолка» проведет конкурс «Лучший врач-2019». Следите за анонсами и новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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