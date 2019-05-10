2019-05-10T11:04:32+03:00
Общество

Стало известно, когда вынесут приговор калининградке, обвиняемой в США в похищении своих детей

Адвокаты Богданы Осиповой собирают новые смягчающие доказательства
Александр КАТЕРУША
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Богдана Осипова сейчас в тюрьме в Канзасе, ее дети находятся в Калининграде.Богдана Осипова сейчас в тюрьме в Канзасе, ее дети находятся в Калининграде.Фото: Предоставлено героем публикации
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Суд США отложил до 6 июня вынесение приговора для калининградки Богданы Осиповой, которую признали виновной в похищении своих собственных детей и вывозе их за пределы Америки.

Как сообщает агентство Associated Press, адвокаты Осиповой запросили отсрочку. Они намерены представить суду смягчающие доказательства, которые рассчитывают получить от граждан, проживающих в России.

Ранее вынесение приговора с оглашением наказания в виде тюремного заключения и денежного штрафа было запланировано на 20 мая.

Богдана Осипова уехала из Калининграда в Америку 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но брак вскоре распался. Второй раз Богдана вышла замуж спустя 10 лет, в 2013-м. Новым избранником стал бывший военнослужащий Патрик Мобли. От него Богдана родила двух девочек. Вторую, самую младшую, - уже в Калининграде, куда она вернулась со всеми детьми. И после этого начался кошмар. Хотя, возможно, кошмар начался раньше - не случайно ведь Богдана развелась со вторым мужем и сбежала от него в Россию, прихватив детей.

Сама женщина уже год находится в заключении в штате Канзас, куда ездила осенью 2017-го в надежде договориться с экс-супругом по вопросам опеки. Детей она оставила в Калининграде, и в США женщину задержали — за похищение общих детей у отца. За это ей грозило три года за решеткой и крупный штраф, но к делу неожиданно добавилось обвинение в вымогательстве денег у бывшего супруга, и теперь Богдане грозит... 83 года за решеткой.

Сейчас все дети находятся у опекуна (тети Богданы) в Калининградской области. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде мы обсуждали дело Осиповой с адвокатом Иваном Кузнецовым, который представляет интересы женщины в России.

Полностью радиоэфир с адвокатом Иваном Кузнецовым слушайте ЗДЕСЬ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Американский суд отнял русскую мать у детей

Нынешние Штаты превратили «права женщин» в национальную идею. При малейшем намёке на «сексуальные домогательства» (на деле — порой просто взгляд или неловкий комплимент) слетают с постов голливудские продюсеры, федеральные телеведущие и доктора наук «мужеска полу». Но весь этот «феминизм» — только для своих. Потому что когда защита от мужа-тирана понадобилась россиянке Богдане Осиповой, американская юстиция бросила в тюрьму… саму жертву (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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