2019-05-14T14:57:23+03:00
Общество

Подробности трагедии на Старопрегольской: «Во время посещения семьи двери никто не открывал»

В мэрии Калининграда рассказали, когда впервые получили сигнал о неблагополучии семьи Давыдовых со Старопрегольской набережной
Надежда Ржевская
Поделиться:
Комментарии: comments5
Милене Давыдовой в момент смерти было 43 года.Милене Давыдовой в момент смерти было 43 года.
Изменить размер текста:

Заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова прокомментировала СМИ, как система профилактики города пытались достучаться до семьи, проживающей в одном из домов на Старопрегольской набережной. Напомним, 29 апреля этого года тела 43-летней матери и ее 12-летнего сына обнаружили полицейские - после того, как вскрыли квартиру. Сейчас следователи разбираются, что могло послужить причиной столь странного ухода из жизни сразу матери и ребенка.

- Давыдова Милена Витальевна, 1975 года рождения, и ее несовершеннолетний сын Давыдов Арсений, 2006 года рождения, проживали в Калининграде, в одном из домов на Старопрегольской набережной, - рассказала Анна Апполонова. - Информации (в том числе устной) о неблагополучии или наличии обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, от граждан и учреждений в администрацию Калининграда не поступало. Впервые информация о возможном неблагополучии в семье и нарушении прав несовершеннолетнего ребенка поступило 14 августа 2018 года. Незамедлительно была организована работа с целью проверки поступивших сведений и определения дальнейших действий, направленных на защиту прав и законных интересов ребенка. Во время посещения семьи двери никто не открывал, на оставленные сообщении - не реагировал.

- Сообщения о возможном неблагополучии в семье Давыдовых были направлены во все органы и учреждения системы профилактики, - отметила Анна Апполонова. - По результатам выходов в семью, была направлена информация в полицию о том, что имеются основания полагать наличие угрозы жизни, угрозы ребенку, при этом обследовать жилищно-бытовые условия, а также встретиться с несовершеннолетним не предоставляется возможным. Указанные обращения также содержали просьбу установить факт проживания и наличия (отсутствия) угрозы жизни и здоровью Арсения.

Также 5 сентября 2018 года в адрес опорный пункт №2 УМВД России администрацией гимназии (очевидно, речь идет о гимназии № 22, к которой, по прописке, мог быть закреплен Арсений. – Ред.) заявление о розыске семьи.

По результатам проведенных первичных мероприятий сотрудники органов полиции Московского района Калининграда 29 апреля 2019 года вскрыли квартиру.

КСТАТИ

На днях «Комсомолка» узнала, что деньги на похороны мамы и сына Давыдовых уже собраны. Подробности – ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградец зарубил приятеля топором
В Советске прокуратура потребовала не отключать горячую воду до конца лета
В Калининграде пьяный хулиган повредил «Хонду» автоледи
С начала года в Калининградской области произошло 15 наездов на велосипедистов
В Балтийске в течение четырех дней возможны отключения электричества
В Нестеровском районе растут долги жителей за электричество
Калининградец обворовал подругу с помощью высоких технологий
На благоустройство Нижнего озера в Калининграде выделили почти 100 млн рублей
В Гусеве вандалы сломали камеру «Безопасного города»
Житель Светлого разгромил чужой автомобиль и не смог объяснить причину
В Светлогорске бизнесмена будут судить за дачу взятки полицейскому
В Янтарном на водонапорной башне установили систему водоочистки и обезжелезивания
12 малообеспеченных калининградцев получили по 1000 рублей на покупку цифровой телеприставки
В Калининграде в этом году отремонтируют всего 7 км тротуаров
За четыре месяца в Калининграде построили 42 жилых дома
В Калининградской области утвердили дату проведения школьных выпускных вечеров
Под Калининградом женщина в ссоре зарезала своего сожителя
Калининградца обокрали в букмекерской конторе
Калининградка требует миллион рублей за погибшего в армии сына
Калининградец шпионил за своей «бывшей» с помощью самодельного «жучка»
Девушки из Мамоново и Калининграда выиграли золото и бронзу всероссийских соревнований по пауэрлифтингу
На территории охотничьего угодья в Славском районе ввели карантин по АЧС
В Калининграде велосипедист сбил пешехода, оба госпитализированы
В Озерске скутерист сбил 8-летнего мальчика
В Калининграде отключено электричество в домах на 23-х улицах
В Калининграде в автобусе из-за резкого торможения травмирована годовалая девочка
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В Калининградской области открылся промышленный плодово-ягодный питомник
На участке ул. Менделеева в Калининграде запретят парковаться