Подробности трагедии на Старопрегольской: «Во время посещения семьи двери никто не открывал»

Заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова прокомментировала СМИ, как система профилактики города пытались достучаться до семьи, проживающей в одном из домов на Старопрегольской набережной. Напомним, 29 апреля этого года тела 43-летней матери и ее 12-летнего сына обнаружили полицейские - после того, как вскрыли квартиру. Сейчас следователи разбираются, что могло послужить причиной столь странного ухода из жизни сразу матери и ребенка.

- Давыдова Милена Витальевна, 1975 года рождения, и ее несовершеннолетний сын Давыдов Арсений, 2006 года рождения, проживали в Калининграде, в одном из домов на Старопрегольской набережной, - рассказала Анна Апполонова. - Информации (в том числе устной) о неблагополучии или наличии обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, от граждан и учреждений в администрацию Калининграда не поступало. Впервые информация о возможном неблагополучии в семье и нарушении прав несовершеннолетнего ребенка поступило 14 августа 2018 года. Незамедлительно была организована работа с целью проверки поступивших сведений и определения дальнейших действий, направленных на защиту прав и законных интересов ребенка. Во время посещения семьи двери никто не открывал, на оставленные сообщении - не реагировал.

- Сообщения о возможном неблагополучии в семье Давыдовых были направлены во все органы и учреждения системы профилактики, - отметила Анна Апполонова. - По результатам выходов в семью, была направлена информация в полицию о том, что имеются основания полагать наличие угрозы жизни, угрозы ребенку, при этом обследовать жилищно-бытовые условия, а также встретиться с несовершеннолетним не предоставляется возможным. Указанные обращения также содержали просьбу установить факт проживания и наличия (отсутствия) угрозы жизни и здоровью Арсения.

Также 5 сентября 2018 года в адрес опорный пункт №2 УМВД России администрацией гимназии (очевидно, речь идет о гимназии № 22, к которой, по прописке, мог быть закреплен Арсений. – Ред.) заявление о розыске семьи.

По результатам проведенных первичных мероприятий сотрудники органов полиции Московского района Калининграда 29 апреля 2019 года вскрыли квартиру.

КСТАТИ

На днях «Комсомолка» узнала, что деньги на похороны мамы и сына Давыдовых уже собраны. Подробности – ЗДЕСЬ.