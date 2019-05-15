Тестим форму для конкурса

15 Май 13:00 2019-05-15T13:02:59+03:00

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«Комсомолка» обработала анкеты участников конкурса «Лучшая медсестра Калининградской области — 2019» (внимание, в этом году участвует даже один медбрат!). Признаемся, есть такие представления на конкурс, которые рука не поднялась сократить. Такие признания в любви к выбранной профессии редко прочитаешь.

Знакомьтесь с участниками и голосуйте. Финал голосования — 8 мая 2019 года в 12.00. Имя победителя объявим 11 мая 2019 года — накануне Международного дня медицинской сестры. Всем желаем удачи! x Загрузить фото Загрузите фотографию, нажав на кнопку, и заполните информацию о себе Загрузить фото Имя файла Удалить фото Согласие на передачу и обработку персональных данных Все поля обязательны для заполнения Отправить Принять участие в конкурсе Поздравляем, {#UserName}, вы стали участником фотоконкурса! После модерации ваша фотография появится на сайте. Участвовать еще раз

ИСТОЧНИК KP.RU