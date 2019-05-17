2019-05-17T19:02:13+03:00
Добрые дела

Куршская коса зовет: звезда сериала "По законам военного времени" Евгений Воловенко примет участие в проекте «Страна других. Дети»

Благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» проводит «Другую музейную ночь» и соединяет музей под открытым небом с театром
Надежда Ржевская
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Евгений Воловенко и директор "Куршской косы" Анатолий Калина. Фото с личной страницы Анатолия Калины.Евгений Воловенко и директор "Куршской косы" Анатолий Калина. Фото с личной страницы Анатолия Калины.Фото: Facebook
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Сегодня в Калининграде, как и по всей России, стартует ежегодной проект «Музейная ночь». Благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» пригласил детей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в «Другой музейной ночи».

- Музейная ночь, как вы знаете, на этот раз посвящена Году театра, - рассказала автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. – Мы решили соединить настоящий музей природы – Национальный парк «Куршская коса» с театром. И для этого в субботу мы едем в национальный парк «Куршская коса», к морю! Мы – это 9 детских фондов и организаций, это 210 детей, а вместе с родителями – порядка 450 участников.

- Мы особенно благодарны директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, который пригласил нас к себе и организовал много интересного, красивого и вкусного для детей, - отметила Елена Волова.

«Другую музейную ночь» откроет детская музыкальная школа имени Глиэра, юные таланты исполнят русские народные песни. Театр особенных детей «Рыбка» покажет спектакль «Шуршунчики» (по мотивам «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского), над постановкой вместе с особенными детьми работал режиссер Эльмир Калимуллин. Дети с синдромом Дауна, посещающие студию инклюзивной хореографии «Солнечный зайчик», подготовили танец. С ними работает педагог Яна Антипова, и о ней родители говорят так: «Она верит в наших детей больше, чем мы сами!».

А с ответным словом выступит «Театр Карабасова» и покажет кукольный спектакль «Приключение Колобка на Куршской Косе».

Но не только начинающие актеры станут центральными фигурами вечера. На это раз в проекте «Страна других. Дети» примет участие актер Евгений Воловенко, которого многие взрослые хорошо запомнили по телесериалу «По законам военного времени». Как говорят организаторы, придет актер к детям с сюрпризами и интересным рассказом о своей профессии.

Кстати, Евгений Воловенко признался в интервью «Комсомолке», что Куршская коса – это его место силы.

- Достаточно большая часть моего детства проходила на Куршской косе, - сказал актер. - Так что я и сейчас люблю проводить там время. Это мое место силы. Восхищаться Куршской косой можно бесконечно! (полностью интервью с Евгением Воловенко читайте здесь).

Необычным украшением вечера станет «Вальс парусников» в исполнении воспитанников отделений парусного спорта детских спортивных школ Пионерского и Янтарного.

Проект «Страна других. Дети», на самом деле, про каждого из нас. Чтобы не происходило, никогда не опускайте руки!

Об участниках «Другой музейной ночи», о педагогах, мастерски работающих в инклюзии, об эмоциях этого вечера – в ближайших номерах «Комсомолки» и на сайте kp.ru.

КСТАТИ

Кто еще из ярких личностей уже принял участие в проекте «Страна других. Дети» и представил свою профессию?

- Писатель Евгений Гришковец

- Мотогонщик Денис Грачев

- Политик Антон Алиханов

- Спортсмен Дмитрий Лапиков

- Врач-педиатр Ирина Литвиненко

- Директор зоопарка Светлана Соколова

- Директор школы Алексей Голубицикий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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