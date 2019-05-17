Куршская коса зовет: звезда сериала "По законам военного времени" Евгений Воловенко примет участие в проекте «Страна других. Дети»
Сегодня в Калининграде, как и по всей России, стартует ежегодной проект «Музейная ночь». Благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» пригласил детей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в «Другой музейной ночи».
- Музейная ночь, как вы знаете, на этот раз посвящена Году театра, - рассказала автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. – Мы решили соединить настоящий музей природы – Национальный парк «Куршская коса» с театром. И для этого в субботу мы едем в национальный парк «Куршская коса», к морю! Мы – это 9 детских фондов и организаций, это 210 детей, а вместе с родителями – порядка 450 участников.
- Мы особенно благодарны директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, который пригласил нас к себе и организовал много интересного, красивого и вкусного для детей, - отметила Елена Волова.
«Другую музейную ночь» откроет детская музыкальная школа имени Глиэра, юные таланты исполнят русские народные песни. Театр особенных детей «Рыбка» покажет спектакль «Шуршунчики» (по мотивам «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского), над постановкой вместе с особенными детьми работал режиссер Эльмир Калимуллин. Дети с синдромом Дауна, посещающие студию инклюзивной хореографии «Солнечный зайчик», подготовили танец. С ними работает педагог Яна Антипова, и о ней родители говорят так: «Она верит в наших детей больше, чем мы сами!».
А с ответным словом выступит «Театр Карабасова» и покажет кукольный спектакль «Приключение Колобка на Куршской Косе».
Но не только начинающие актеры станут центральными фигурами вечера. На это раз в проекте «Страна других. Дети» примет участие актер Евгений Воловенко, которого многие взрослые хорошо запомнили по телесериалу «По законам военного времени». Как говорят организаторы, придет актер к детям с сюрпризами и интересным рассказом о своей профессии.
Кстати, Евгений Воловенко признался в интервью «Комсомолке», что Куршская коса – это его место силы.
- Достаточно большая часть моего детства проходила на Куршской косе, - сказал актер. - Так что я и сейчас люблю проводить там время. Это мое место силы. Восхищаться Куршской косой можно бесконечно! (полностью интервью с Евгением Воловенко читайте здесь).
Необычным украшением вечера станет «Вальс парусников» в исполнении воспитанников отделений парусного спорта детских спортивных школ Пионерского и Янтарного.
Проект «Страна других. Дети», на самом деле, про каждого из нас. Чтобы не происходило, никогда не опускайте руки!
Об участниках «Другой музейной ночи», о педагогах, мастерски работающих в инклюзии, об эмоциях этого вечера – в ближайших номерах «Комсомолки» и на сайте kp.ru.
КСТАТИ
Кто еще из ярких личностей уже принял участие в проекте «Страна других. Дети» и представил свою профессию?
- Писатель Евгений Гришковец
- Мотогонщик Денис Грачев
- Политик Антон Алиханов
- Спортсмен Дмитрий Лапиков
- Врач-педиатр Ирина Литвиненко
- Директор зоопарка Светлана Соколова
- Директор школы Алексей Голубицикий.
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ИСТОЧНИК KP.RU