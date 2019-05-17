Торговцы санкционкой, с которыми боролась ФСБ, вернулись в арку на Ленинский проспект

Власти Калининграде продолжают (пока безуспешно) бороться с незаконной торговлей на улицах города. В частности – с продавцами санкционки из Польши. Показательный пример – торговая точка в арке жилого дома на Ленинском проспекте, неподалеку от гостиницы «Калининград».

Торговцев сосисками и сырами оттуда прогоняли со штрафами и привлечением сотрудников ФСБ, мэрия радостно отчиталась о выполненной работе по «зачистке» арки, выложив фотографии в Facebook. Только вот торговцы вернулись. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- Въезд в арку перегородили вазонами, так что машина с санкционкой туда не заезжает как прежде. Но торговля не прекратилась, продавцы с товарами вернулись. Стоят с раскладными столиками, с ящиками и в ус не дуют, – рассказали очевидцы, которые сфотографировали «санкционщиков» в четверг 16 мая.

Этот снимок накануне был размещен в официальном паблике мэрии Калининграда в Фейсбуке. Автомобиль с товаром в арку больше не заедет. Но ему, как выяснилось, и не надо.Фото: Facebook

Интересно, что в конце марта власти проводили очередные рейды. Всего было изъято более 75,5 кг санкционки. Часть мясных и молочных продуктов, которые позже были уничтожены, изъяли как раз на Ленинском проспекте,73, в арке жилого дома.

После этого в мэрии провели совещание. Председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев признался, что в центре города сложилась сложная ситуация с несанкционированной торговлей. Тогда же было принято решение обратиться к силовым структурам.

- На владельца неоднократно составляли протоколы, но он каждый раз возвращается. Иногда на следующий день, иногда через несколько часов. Торговцы стоят с полной уверенностью в том, что они имеют полное право там находиться, продавать свой товар. Разговоры с ними безуспешны - сказал Евгений Чернышев. - Мы привлечем ФСБ и полицию. Непонятно, чем еще там торгуют кроме продовольствия. Точка находится в арке жилого дома и может представлять угрозу для жителей.

Как только не боролись с нелегальными торговцами?! Даже машину сжигали. Бесполезно.Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, весной прошлого года в арке на Ленинском сгорел автомобиль «Форд», с которого торговали польскими продуктами. По словам местных жителей, с этой машиной кто-то давно и упорно боролся. Сначала иномарке проткнули колеса, затем выбили стекла. Однако, торговцев это не останавливало.