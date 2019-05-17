2019-05-17T19:02:13+03:00
Общество

Торговцы санкционкой, с которыми боролась ФСБ, вернулись в арку на Ленинский проспект

Мэрия поспешила отрапортовать о победе над нелегальной торговлей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
В арке на Ленинском проспекте продолжают торговать санкционкой. Фото сделано вечером в четверг, 16 мая.В арке на Ленинском проспекте продолжают торговать санкционкой. Фото сделано вечером в четверг, 16 мая.Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Власти Калининграде продолжают (пока безуспешно) бороться с незаконной торговлей на улицах города. В частности – с продавцами санкционки из Польши. Показательный пример – торговая точка в арке жилого дома на Ленинском проспекте, неподалеку от гостиницы «Калининград».

Торговцев сосисками и сырами оттуда прогоняли со штрафами и привлечением сотрудников ФСБ, мэрия радостно отчиталась о выполненной работе по «зачистке» арки, выложив фотографии в Facebook. Только вот торговцы вернулись. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- Въезд в арку перегородили вазонами, так что машина с санкционкой туда не заезжает как прежде. Но торговля не прекратилась, продавцы с товарами вернулись. Стоят с раскладными столиками, с ящиками и в ус не дуют, – рассказали очевидцы, которые сфотографировали «санкционщиков» в четверг 16 мая.

Этот снимок накануне был размещен в официальном паблике мэрии Калининграда в Фейсбуке. Автомобиль с товаром в арку больше не заедет. Но ему, как выяснилось, и не надо. Фото: Facebook

Этот снимок накануне был размещен в официальном паблике мэрии Калининграда в Фейсбуке. Автомобиль с товаром в арку больше не заедет. Но ему, как выяснилось, и не надо.Фото: Facebook

Интересно, что в конце марта власти проводили очередные рейды. Всего было изъято более 75,5 кг санкционки. Часть мясных и молочных продуктов, которые позже были уничтожены, изъяли как раз на Ленинском проспекте,73, в арке жилого дома.

После этого в мэрии провели совещание. Председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев признался, что в центре города сложилась сложная ситуация с несанкционированной торговлей. Тогда же было принято решение обратиться к силовым структурам.

- На владельца неоднократно составляли протоколы, но он каждый раз возвращается. Иногда на следующий день, иногда через несколько часов. Торговцы стоят с полной уверенностью в том, что они имеют полное право там находиться, продавать свой товар. Разговоры с ними безуспешны - сказал Евгений Чернышев. - Мы привлечем ФСБ и полицию. Непонятно, чем еще там торгуют кроме продовольствия. Точка находится в арке жилого дома и может представлять угрозу для жителей.

Как только не боролись с нелегальными торговцами?! Даже машину сжигали. Бесполезно. Фото: Александр КАТЕРУША

Как только не боролись с нелегальными торговцами?! Даже машину сжигали. Бесполезно.Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, весной прошлого года в арке на Ленинском сгорел автомобиль «Форд», с которого торговали польскими продуктами. По словам местных жителей, с этой машиной кто-то давно и упорно боролся. Сначала иномарке проткнули колеса, затем выбили стекла. Однако, торговцев это не останавливало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ужин с бегемотом и прогулки по закулисью театра: 5 фишек «Музейной ночи-2019» в Калининграде
«Музейная ночь-2019» в Калининграде пройдет с 17 на 18 мая, в области — с 18 на 19 мая. На этот раз мероприятие посвятили Году театра. В акции участвуют больше 30 площадок региона [тест]
Новости 24
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»