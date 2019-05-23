Загадочная смерть семьи на Старопрегольской: мать могла скончаться от болезни, ребенок - от истощения

Стало известно, когда похоронят Милену Давыдову и ее 12-летнего сына Арсения, чьи мумифицированные тела нашли 29 апреля 2019 года в закрытой квартире на Старопрегольской набережной в Калининграде.

Как рассказали подруги Милены, прощание пройдет в ритуальном зале больницы скорой медицинской помощи Калининграда, а похоронят маму и сына на кладбище в Сазоновке Гурьевского района.

- Просим следователя разрешить войти в квартиру Милены, чтобы взять фотографии ее и Арсения для будущего памятника, - рассказала одна из знакомых семьи Давыдовых. – Нам осталось докупить венки, цветы, в целом у нас все готово, чтобы проводить их в последний путь.

Выводов у следствия пока нет

Хоть следствие и выдало тела умерших для захоронения, однако, экспертизы продолжаются, и следствие пока не пришло к однозначному выводу о причине смерти матери и ребенка.

- Имеются сведения, что мальчик страдал психическим заболеванием, - прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко. - Мы полагаем, что мать могла скончаться от какого-то заболевания, а ребенок в силу своего беспомощного состояния не смог позвать на помощь и погиб от истощения. Однако это только версия — установить точную причину смерти женщины и ребенка не удалось в связи с тем, что тела долго пролежали в квартире и подверглись изменениям. Видимых признаков насилия на них не обнаружено. Назначены экспертизы, состоящие из нескольких этапов. Мы дожидаемся окончания гистологических и химических исследований, они могут длиться более месяца.

- Сейчас проверяются действия органов опеки и полиции, - отметила Наталья Гацко. - В материалах дела есть сведения, что соседи не раз сообщали соцслужбам о том, что мать и ребенок долго не выходят из квартиры. Устанавливается достоверность этой информации.

Представитель следственного комитета подтвердила также информацию, что расследование уголовного дела передали в производство другому следователю.

- Это не связано с тем, что кто-то не справлялся со своими обязанностями, - уточнила Наталья Гацко. - Это было внутреннее решение руководства, принятое для равномерного распределения нагрузки на сотрудников.

По данным СКР, в Калининграде в среднем два-три раза в год происходят случаи, когда при вскрытии квартир обнаруживают умерших людей, пролежавших в помещении длительное время. Обычно погибшие не имеют родственников, не общаются с соседями, у них нет друзей. В данном случае речь идет о смерти несовершеннолетнего, поэтому данное уголовное дело находится на особом контроле у руководства регионального Следственного комитета и центрального аппарата.

При этом друзья Давыдовых высказывают опасения, что уголовное дело могут в ближайшее время закрыть по той простой причине, что у погибших нет родных - значит, некому добиваться истинной причины смерти 34-летней женщины и ее сына.

«Быть неравнодушными!»

Ирина Ткаченко, уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области, в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» призвала дождаться выводов следствия.

- Ребенок отсутствовал в системе образования очень долго. И ситуация (сложившаяся в семье – Ред.) была известна не последние полгода. При этом мы констатируем факт, что ни у школы, ни у соцслужб нет полномочий войти в закрытую квартиру, этим занимаются другие службы. И вот следствие даст оценку – насколько своевременно и адекватно действовали и школа, и органы опеки.

Также Ирина Ткаченко призвала горожан сообщать о противоправных действия в отношении детей.

- Обязательно звоните, можно написать заявление, по каждому факту проводится проверка, подобные сообщения не остаются без внимания, - заверила детский омбудсмен. – А как избежать подобных ситуаций?.. Быть профессионалами, быть компетентными, быть неравнодушными…

Добавим, первый сигнал о неблагополучии в семье в соцслужбы администрации Калининграда поступил в августе 2018 года, в сентябре того же года образовательное учреждение, в котором обучался 12-летний Арсений, подало заявление в полицию о розыске семьи. 29 апреля 2019, по неподтвержденной информации, полицейский принял решение – надо вскрывать квартиру.

Говорит Калининград. 22 мая 2019 года 00:00 00:00

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