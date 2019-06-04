2019-06-04T13:08:47+03:00
Общество

Светлана Сивкова о Двухъярусном мосте: У меня нет сведений, что это памятник

По мнению директора музея Мирового океана, старинный путепровод необходимо снести
Иван МАРКОВ
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Двухъярусный мост является одной из визитных карточек Калининграда.Двухъярусный мост является одной из визитных карточек Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ
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20 мая на совете по культуре в правительстве Калининградской области были представлены две концепции преобразования участка, на котором находится Двухъярусный мост. Первая предполагает сохранение старого путепровода, а вторая — его демонтаж. Тогда же губернатор Антон Алиханов заявил, что окончательное решение по поводу сноса или сохранения исторического моста будет принимать городская общественность.

Во вторник 4 июня в утреннем эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» дискуссия продолжилась. В ней принял участие заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин, который поначалу решил высказаться нейтрально.

- Знаете, любые перемещения таких объектов, важных для нас, таких как исторически ценный мост, они тогда только возможны, в принципе, когда будет параллельно сделана артерия еще одна, которая связывает два участка дороги, - заявил Шумилин. - Если еще рядом будет один мост, тогда будет можно разговаривать на эту тему. Для этого, конечно, важно спросить у жителей мнение.

Директор ММО про двухъярусный мост: у меня нет сведений, что это памятник

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Правда, далее Шумилин решил выразить свое личное отношение к мосту, и выяснилось, что он к нему не равнодушен.

- По мне, допустим, это такая ценность, которая является одним из коренных красивых моментов в Калининграде, - сообщил депутат. - Соответственно, это все влияет на историческую ценность нашего города.

- То есть, вы считаете, что это одна из визитных карточек нашего города? – переспросил ведущий.

- Совершенно верно. Для Калининграда и для Калининградской области, для наших гостей это визитная карточка, поэтому не стоит ее терять. И так мы много потеряли уже, - ответил Шумилин.

Что же касается возможности эксплуатации моста в будущем, то тут зампредседателя горсовета предложил высказаться специалистам.

Продолжила дискутировать на тему директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, мнение которой давно не совпадает с мнением Андрея Шумилина. Сивкова напомнила, что независимо от решения горожан относительно судьбы Двухъярусного моста, его железнодорожный и автомобильный дублеры все равно будут построены.

- На мой взгляд, конечно, нужно разбирать старый мост, - заявила Сивкова. – Нельзя же оставлять три моста. Городу действительно необходим мост. Необходим хороший автомобильный мост, необходим хороший железнодорожный мост. Потому что этот мост железнодорожный действительно нужно ремонтировать, уже приходит и таким большим механизмам время, когда их надо менять или ремонтировать. Поэтому было высказано мнение, что надо убирать этот старый мост.

- Это же памятник, он культурным наследием является, - перебил ведущий.

- Знаете, у меня нет таких сведений, что это памятник, - ответила Сивкова. – Может быть, он вновь выявленный памятник. Наш мост, который у музея находится, тоже не является памятником. Всяким вещам приходит время, я сама люблю хранить старые вещи: корабли, большие и разные механизмы, но есть здравый смысл, на мой взгляд. Поэтому мост нужно разбирать. А его фрагменты, конечно, нужно сохранить. Музей Мирового океана будет рад, если какой-то из фрагментов моста появится и у него.

К слову, на этот раз Светлана Сивкова оказалась не вполне компетентна в обсуждаемом вопросе. Двухъярусный мост, как подтвердил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, является памятником местного значения.

Полностью эфир программы "Говорит Калининград" слушайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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