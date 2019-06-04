Шедевры Репина и Шишкина застряли по пути в Калининград

12 июня в Калининграде должна открыться передвижная выставка "Сокровища музеев России". В Музее изобразительных искусств, расположенном в здании бывшей биржи, совершенно бесплатно можно будет увидеть шедевры Репина, Шишкина, Куинджи, Серова, Кустодиева и других мастеров российской и советской живописи. Однако выясняется, что открытие выставки в срок под вопросом.

Как стало известно "КП", из-за прерванного некоторое время назад регулярного паромного сообщения между Калининградом и Санкт-Петербургом открытие выставки может сместиться по времени.

- В официальном письме, которое находится в свободном обращении, направленном ООО «ОБЛ-Шиппинг», указано, что "паром «Амбал» после выгрузки в порту Усть-Луга с 1 июня 2019 года перейдет на рейд для ожидания груза Усть-Луге предварительно на 15 дней". У второй компании - оператора парома «Балтийск» - с 29 мая 2019 года закончилось действие лицензии. Таким образом, из-за сложившейся ситуации открытие выставки, запланированное на 11 июня, может сместиться на более позднее время, - сообщили организаторы выставки.

Впрочем, организаторы заверили, что они "прорабатывают вопрос круглосуточного режима монтажных и пуско-наладочных работ чтобы порадовать калининградцев уникальной экспозицией ко Дню России".

- Решение по доставке было предложено одним из перевозчиков с учетом сложившейся ситуации, но как это повлияет на окончательную дату открытия, станет известно позже, - добавили организаторы передвижной выставки.

Как сказала в интервью "КП" директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская, ясность наступит 7 июня.

- В пятницу будет понятно, загрузили выставку на паром или нет. Придет она 9 июня или нет. Сейчас мы можем только предполагать. Мы планировали делать 11 числа торжественное открытие. Оно может отмениться. Но все же музею главное 12 июня открыть выставку для публики, - сказала Галина Заболотская и отметила, что в музее идет активная подготовка к выставке. – В зале готовится под нее совершенно новая застройка, все будет обновлено. А организаторы решают вопрос с переездом, растаможкой и прочим.

Галина Заболотская пояснила, почему живописные шедевры везут в Калининград именно паромом.

- В самолет произведения такого крупного формата просто физически не помещаются. Плюс везут сопровождение выставки, мультимедийное оборудование и так далее. Везти железной дорогой – это достаточно сложно с точки зрения границ, формальных требований и множественных проверок. – сказала директор музея.

Напомним, первая передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России» создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереей, Государственного музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и фондом «Прорыв». Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов, начинают арт-тур по стране. Выставки пройдут в течение полугода в восьми городах России.

Состав выставки в Калининграде включает полотна кисти Ф. Рокотова, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Крамского, М. Врубеля, В. Серова, И. Репина, Б. Кустодиева, Н. Гончаровой, Н. Крымова, И. Грабаря, А. Лактионова, П. Оссовского, Д. Жилинского, Ю. Пименова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Параллельно с калининградской экспозицией в Тюмени будет представлен другой набор произведений, выделенных кураторами из списка лучших картин проекта.

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В Калининграде состоится первая передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». Экспозиция готовилась долго и основательно: искусствоведы и историки во главе с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой отбирали лучшие произведения. Оказалось, что в регионах России множество прекрасных картин. Шедевры, многие из которых ранее не покидали областных музеев, стали основой выставки (ПОДРОБНЕЕ).