Калининградцы жалуются, что полиция не приезжает на вызовы

Спасатель, который в воскресенье безуспешно вызывал полицию на озеро Шенфлиз, где 35-летняя женщина избила подростка, собирается пожаловаться на бездействие правоохранительных органов в прокуратуру. Об этом Алексей Кучеров рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Я на городских озерах работаю спасателем седьмой сезон, - говорит Алексей Кучеров. - И на моей памяти полиция на городские пляжи на озера не приезжает вообще, хотя вызывали их всегда в крайних ситуациях, когда начинается пьяная драка. Вот и в воскресенье я звонил дважды. Мне сказали, что наряд выехал, но я их так и не дождался, а в девять вечера передал смену охраннику. А вот "скорая" приехала в течение 10 минут.

Спасатель: Скорая приехала в течение 10 минут, а полицию мы так и не дождались... 00:00 00:00

- У нас ребята спортивные, приходится самостоятельно разруливать ситуации, когда приходят пьяные на озеро и начинают буянить, - рассказал глава «Янтарных моржей» Кирилл Порошин. - Но у нас на общественных пляжах стоят сейчас спасатели, некоторые из них - студенты, девушки. Мне страшно за них, учитывая контингент, с которым приходится работать. С местным участковым общались, хотели составить народную дружину. Но участковый сказал, что это не интересно, у него все хорошо.

Позже в пресс-службе УМВД России по Калининградской области "КП" сообщили, что по этому факту полиция проведет служебную проверку.

- Начальником Управления генерал-майором полиции Игорем Илларионовым даны соответствующие поручения. Будут изучены все обстоятельства и проверены все изложенные в статье факты. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе.

С похожей ситуацией недавно столкнулся калининградец Артем. Он вызвал наряд, когда в его дворе четверо пьяных, выкрикивая угрозы, искали кого-то из жильцов.

- Я вызвал полицию, но мне сказали, что прямо сейчас все сотрудники заняты, что-то очень серьезное произошло. Никто не приехал. Через три дня мне позвонил участковый, попросил подойти на опорный пункт и рассказать, что случилось. Но тут уже я не пошел, мне некогда, - рассказал слушатель.

Калининградка Ольга живет в садовом обществе и пытается решить проблемы с прикормленной соседями агрессивной собакой. В службе по отлову бродячих животных ответили, что пса с ошейником забрать не могут, и порекомендовали обратиться за защитой к участковому.

- После беседы со мной участковый передал дело сначала одному стажеру, потом другому, а потом перестал отвечать на мои звонки, - говорит Ольга.

Что же делать в подобной ситуации? Если вы столкнулись с бездействием полиции, когда сотрудники по каким-то причинам не реагируют на обращения, можно обращаться с жалобой в порядке подчиненности (к их начальнику), а потом в органы прокуратуры. Об этом нам рассказал старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Алексей Гладков.

- Любое обращение (и устное, по телефону) незамедлительно передается в дежурную часть, а сотрудники несут за это персональную ответственность, - говорит Гладков. - Уточняйте фамилию сотрудника, принявшего вызов, и точное время обращения. Это будет нужно для жалобы.

Полный эфир программы «Говорит Калининград» «Дозвониться до полиции: миссия не выполнима» слушайте ЗДЕСЬ.