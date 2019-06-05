2019-06-05T21:40:24+03:00
Происшествия

Калининградцы жалуются, что полиция не приезжает на вызовы

Об этом шла речь в утреннем эфире на радио "Комсомольская правда"
Светлана БАРОН
Поделиться:
Иной раз наряд полиции можно ждать очень и очень долго.Иной раз наряд полиции можно ждать очень и очень долго.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Спасатель, который в воскресенье безуспешно вызывал полицию на озеро Шенфлиз, где 35-летняя женщина избила подростка, собирается пожаловаться на бездействие правоохранительных органов в прокуратуру. Об этом Алексей Кучеров рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Я на городских озерах работаю спасателем седьмой сезон, - говорит Алексей Кучеров. - И на моей памяти полиция на городские пляжи на озера не приезжает вообще, хотя вызывали их всегда в крайних ситуациях, когда начинается пьяная драка. Вот и в воскресенье я звонил дважды. Мне сказали, что наряд выехал, но я их так и не дождался, а в девять вечера передал смену охраннику. А вот "скорая" приехала в течение 10 минут.

Спасатель: Скорая приехала в течение 10 минут, а полицию мы так и не дождались...

00:00
00:00

- У нас ребята спортивные, приходится самостоятельно разруливать ситуации, когда приходят пьяные на озеро и начинают буянить, - рассказал глава «Янтарных моржей» Кирилл Порошин. - Но у нас на общественных пляжах стоят сейчас спасатели, некоторые из них - студенты, девушки. Мне страшно за них, учитывая контингент, с которым приходится работать. С местным участковым общались, хотели составить народную дружину. Но участковый сказал, что это не интересно, у него все хорошо.

Позже в пресс-службе УМВД России по Калининградской области "КП" сообщили, что по этому факту полиция проведет служебную проверку.

- Начальником Управления генерал-майором полиции Игорем Илларионовым даны соответствующие поручения. Будут изучены все обстоятельства и проверены все изложенные в статье факты. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе.

С похожей ситуацией недавно столкнулся калининградец Артем. Он вызвал наряд, когда в его дворе четверо пьяных, выкрикивая угрозы, искали кого-то из жильцов.

- Я вызвал полицию, но мне сказали, что прямо сейчас все сотрудники заняты, что-то очень серьезное произошло. Никто не приехал. Через три дня мне позвонил участковый, попросил подойти на опорный пункт и рассказать, что случилось. Но тут уже я не пошел, мне некогда, - рассказал слушатель.

Калининградка Ольга живет в садовом обществе и пытается решить проблемы с прикормленной соседями агрессивной собакой. В службе по отлову бродячих животных ответили, что пса с ошейником забрать не могут, и порекомендовали обратиться за защитой к участковому.

- После беседы со мной участковый передал дело сначала одному стажеру, потом другому, а потом перестал отвечать на мои звонки, - говорит Ольга.

Что же делать в подобной ситуации? Если вы столкнулись с бездействием полиции, когда сотрудники по каким-то причинам не реагируют на обращения, можно обращаться с жалобой в порядке подчиненности (к их начальнику), а потом в органы прокуратуры. Об этом нам рассказал старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Алексей Гладков.

- Любое обращение (и устное, по телефону) незамедлительно передается в дежурную часть, а сотрудники несут за это персональную ответственность, - говорит Гладков. - Уточняйте фамилию сотрудника, принявшего вызов, и точное время обращения. Это будет нужно для жалобы.

Полный эфир программы «Говорит Калининград» «Дозвониться до полиции: миссия не выполнима» слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей
Область выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку в поселке под Славском
Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом
Футболист из «Балтики» получил звание «Игрок-открытие» сезона
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз