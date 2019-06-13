Можно гладить и кормить: В Калининградском зоопарке открылась площадка с домашними животными

Калининградцы постарше хорошо помнят этот уголок зоопарка справа от главного входа. Когда-то тут стояли клетки с енотами, лисами и прочими мелкими хищниками. Затем зверушек переселили в лучшие условия, а объект, украшенный советской смальтовой мозаикой, постепенно пришел в аварийное состояние.

- Мы долго думали, что и кого можно в этом месте разместить, даже вариант с фламинго рассматривали. В итоге было принято решение перенести сюда площадку «Прыг-Скок», которая раньше находилась возле загона с бизоном, - рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.

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На то, чтобы вдохнуть в территорию новую жизнь, включая строительство домика для коз и прокладку новых коммуникаций, ушел год. Стоимость работ составила серьезную для бюджета зоопарка сумму - 4 миллиона рублей. На помощь пришел АВТОТОР: компания сама предложила сотрудничество и оплатила четверть расходов - один миллион рублей.

Сегодня на специально благоустроенном огороженном участке беззаботно прыгают и скачут козы и овцы, которых посетители могут гладить и кормить с рук. Вход на новую площадку - свободный. Оплачивается по желанию только сухой корм для животных.

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- К контактным зоопаркам в последнее время сложилось настороженное отношение, и я его тоже разделяю, если речь идет о диких животных. В нашем случае все животные - исключительно домашние, и у них всегда есть возможность уйти к себе в домики и отдохнуть, - объясняет Светлана Соколова. - Хочу сказать, что представители АВТОТОР старались искренне помочь не только финансово, но и вникали во все технические детали проекта. Мы благодарны компании за помощь. На мой взгляд, это один из лучших примеров социального партнерства.

- Зоопарк - любимое место отдыха горожан и туристов, и для нас было важно внести свою лепту в реализацию такой интересной задумки, - подчеркнула вице-президент ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» по социальным вопросам Светлана Маслова. - Новая площадка позволяет подрастающему поколению лучше узнавать окружающий мир, учиться добру и проявлению заботы и просто приносит радость от общения с животными. Уверена, что теперь наш зоопарк сможет привлечь еще больше посетителей.

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Отметим, что ежегодно на различные социальные проекты АВТОТОР направляет значительные средства. Прежде всего, это поддержка учреждений социальной сферы Калининградской области, обществ ветеранов и инвалидов, молодежных и детских творческих проектов, благотворительных фондов. Компания завершает строительство самого крупного в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне А. Космодемьянского стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. ФОК является уникальным спортивным сооружением и включает в себя крытый футбольный манеж, бассейн олимпийского класса, универсальный спортивный зал, и станет настоящим подарком для всех калининградцев. В целом в 2018 году объем финансовых средств, направленных на реализацию социальных программ на территории Калининградской области, превысил 1,5 миллиарда рублей.

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