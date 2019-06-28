2019-06-28T18:01:23+03:00
Общество

Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»

В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения врачу-реаниматологу Регионального перинатального центра Элине Сушкевич
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининграде задержали очередного врача по делу о смерти младенца в роддоме №4.В Калининграде задержали очередного врача по делу о смерти младенца в роддоме №4.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде следователи задержали еще одного врача в рамках громкого дела «доктора Белой». «Комсомолке» об этом сообщил калининградский врач, знакомый с ситуацией и пожелавший не называть имя.

- Задержали врача-реаниматолога перинатального центра Элину Сушкевич. Она находится в СИЗО, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения, - рассказал источник. – Элине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Могу только предположить, что, по версии следователей, именно Элина Сушкевич в составе бригады перинатального центра выезжала на осмотр родившегося недоношенного мальчика, и, видимо, не настояла на его транспортировке в перинатальный центр, где условия для выхаживания детей, родившихся раньше срока, - лучше.

- Элина Сушкевич – замечательный врач, профессионал, одна формулировка статьи, по которой ее обвиняют, - страшная и неприменимая к этому врачу, - несколько раз подчеркнул врач.

Коллеги считают Элину Сушкевич замечательным врачом - профессионалом. Фото: с личной страницы в facebook

Коллеги считают Элину Сушкевич замечательным врачом - профессионалом.Фото: с личной страницы в facebook

Источник «Комсомолки» сообщил также, что следователи намерены ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения и в отношении бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой.

- В настоящий момент Елена Белая находится под домашним арестом, - рассказал врач. - Следователи же хотят вернуться к первоначальной мере пресечения – к заключению под стражу. Какие аргументы у следователей – остается только гадать.

По данным следствия, 5 ноября в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на следующий день родила живого мальчика весом 700 грамм. Новорожденному по медицинским показаниям требовалось введение медицинского препарата «Куросурф» (стоимость одной упаковки которого составляет более 20 тысяч рублей).

- Главврач, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил. Свою позицию она объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики о смертности новорожденных, - говорилось в сообщении СК по Калининградской области.

В тот же день, 6 ноября, новорожденный скончался.

Следствие считает также, что Елена Белая распорядилась внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым.

Елене Белой инкриминируют совершение преступления по частям 1 и 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).

«Комсомолка» направила запрос в Следственный комитете РФ. В региональном следкоме ситуацию не комментируют, ссылаясь на решение коллег из Москвы взять «дело доктора Белой» под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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