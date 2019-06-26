Хозяева замка Вальдау: Наш электрик утверждает, что привидения существуют!

Арендаторы замка Вальдау в поселке Низовье Гурьевского района получили президентский грант на восстановление здания. Почти полмиллиона рублей супруги Сорокины направят на противоаварийные работы на территории 25 тысяч квадратных метров. Владельцы признают, что уже потратили на восстановление гораздо больше, чем сумма гранта. Что прямо сейчас ремонтируют в замке и для чего стоит его посетить, Надежда и Сергей Сорокины рассказали в эфире радио «Комсомольская правда».

Сейчас на замке развернулась бурная деятельность: демонтирована часть кровли, ведется замена стропильных систем. Деньги на ремонт крыши выделила Северо-Западная дирекция по строительству и реставрации министерства культуры.

Владельцы Вальдау: Привидение в замке, конечно, есть 00:00 00:00

- Первостепенная задача - закончить работы по кровле, чтобы не протекала. Дальше - перспективы развития и реставрации. В любом случае замок без окон и дверей привлекает только привидения, - говорит Дмитрий Здор, который курирует объект от Северо-Западной дирекции по строительству и реконструкции.

Надежда и Сергей Сорокины.Фото: Александр КАТЕРУША

На вопрос, есть ли в замке привидения, Сергей Сорокин со смехом отвечает: «Обязательно. Это штатная единица. Думаем над окладом». Но добавляет серьезно:

- На самом деле, есть один товарищ, который нам электрику делает. Он очень чувствителен к этим вещам: чувствует их позвоночником, а потом рассказывает, где кого видел.

- Реставрацию невозможно прекратить, ее возможно только остановить, - говорит Надежда Сорокина. - Все работы согласовываем со Службой охраны памятников, также нас контролирует минкульт и сама общественность. Вот сейчас приступили к ремонту крыши… и каждый день местные жители спрашивают, что тут и где, когда все закончится.

- Мы изначально не были готовы к негативу от жителей поселка, - вспоминает первые годы в замке Сергей Сорокин. - Ведь это был никем не контролируемый проходной двор, каждый местный житель считал, что там все общее. Но вода камень точит: мы наладили круглосуточное освещение территории, нам уже помогают волонтеры из местных. Правда, еще в прошлом году тушили дерево в липовом парке, кто-то его поджег...

Из-за ремонта крыши арендаторы замка Вальдау перенесли свои планы провести фестиваль спаржи с этого лета на будущее. Супруги активно развивают найденную вокруг замка сельхозкультуру. Массово выращивают ее пока у себя на родине, в Белгородской области — там это дешевле и рынок сбыта больше.

Конечно, такие подвалы понравятся любому приведению.Фото: Иван МАРКОВ

- Несложно заниматься реставрацией, нужно просто захотеть этого, - говорит Надежда Сорокина. - Каждая калининградская семья может приехать на территорию замка и своими руками заполнить формы, которые мы сделали по сохранившимся колоннам. Рекорд был поставлен четырехлетним мальчиком, который своими руками вылепил настоящий средневековый узор, оставив там свою ладошку, пока застывал гипс. Эту лепнину я буду использовать в лепнине замка. Хочется, чтобы он взрослым вернулся в замок и рассказывал уже своим детям, как участвовал в его восстановлении.

Больше историй из замка Вальдау найдете ЗДЕСЬ.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Скажите, а в замке Вальдау водятся привидения?

- Все так говорят! А я вот то ни одного привидения, как назло, и не видел! А

живу здесь - ни много, ни мало, восемьсот лет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он же старше графа Дракулы!»

Зачем семья предпринимателей из Белгорода восстанавливает орденский замок Вальдау

Вальдау – один из немногих сохранившихся орденских замков на территории Калининградской области. Тем не менее, его судьба до недавнего времени была под вопросом. Если в правом флигеле и сегодня располагается музей, основанный краеведом Андреем Бариновым, то в левом после расселения общежития профтехучилища до 2014 года обитала семья из четырех человек, об ужасающих условиях жизни которой в СМИ вышла масса публикаций (ПОДРОБНЕЕ).