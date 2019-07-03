Планы мэрии Калининграда застроить многоэтажками зеленые окраины города повергают в шок. Вы только представьте, в районах, где было 120 квартир, появится 1200. В 100 раз больше! И это только начало. Причем, обратите внимание, какие это районы - Северная гора и бывший Воздушный поселок. То есть места, насыщенные зеленью, застроенные старыми немецкими особняками с черепичными крышами, с узкими улочками, до недавнего времени замощенными брусчаткой. Там, в этих районах, конечно, высок процент ветхих и аварийных домов, просто потому, что они старые, но это не значит, что нужно уничтожать целые районы с исторически сложившейся застройкой. Ведь именно такие районы, а не кварталы безликих двенадцатиэтажек без толики архитектурной мысли, придают самобытность и очарование Калининграду. "И станет Калининград одной большой Сельмой", - не сдерживаются комментаторы в соцсетях. И с этим трудно спорить.

Раньше общественность возмущалась уплотнительной застройкой (вспомните, во что превратились улицы Центрального района, где рядом с аккуратными трехэтажными зданиями выросли нелепые кубы новых многоквартирных домов), сейчас другое время. Калининград, похоже, торопится у Москвы подхватить знамя реновации. Причем в Москве сносят отжившие свой век и не актуальные сегодня хрущевки, у нас же посягнули на зеленые окраины, еще раз повторю, самобытные и неповторимые. Таких нет ни в Москве, ни в Рязани, ни где-то еще. Причем программа реновации в столице сопровождается широким общественным обсуждением, о ней стало известно задолго до того, как она началась. Калининградские чиновники как бы между делом, на оперативном совещании, сообщают о своих планах перестроить город. Мол, мы все понимаем, но город должен развиваться. Мол, если хочется вам жить в небольшом доме с собственным палисадником и газоном - переезжайте за город (так говорил кто-то из прошлых мэров). Калининград, мол, не для вас. За городом много мест, заросших гигантскими лопухами и борщевиком, можете попутно заняться рекультивацией почвы.

Только развитие получается, мягко говоря, своеобразным: вместо старых районов должны появиться новые, с новыми прекрасными домами. Калининград ведь растет! Однако "новые прекрасные дома" - это совсем не про Калининград. За исключением некоторых примеров, новое жилищное строительство в нашем городе весьма уныло. Калининград превращается в Подмосковье в плохом смысле этого слова. Где интересные дизайнерские решения? Где новые здания, которые не стыдно показать туристам? Их нет, вернее, почти нет и не только по причине архитектурного скудоумия. Хорошему архитектору нужно платить, это лишние деньги. А деньги калининградские застройщики привыкли экономить. Причем не только на архитектуре, но и на качестве. Жильцы многих новых микрорайонов не дадут мне соврать: вселились в новую квартиру, в новый дом, а после первого ливня штукатурка начала осыпаться. Красота!

Чиновники всячески подчеркивают уважительное отношение к инвесторам. Их послушать - не муниципальные власти управляют городом Калининградом, а инвесторы. Бизнесу не выгодно строить трех-четырехэтажные дома, не проблема - переведем территорию в зону многоэтажной застройки. Мы же не можем потерять инвестора!

Это в корне неверная позиция, я считаю. Это позиция слабого, управляемого звена. Должно быть все ровно наоборот. Калининград сейчас популярен, население стремительно растет, земля дорожает. Власти должны не идти на поводу у бизнеса, а полностью держать под контролем все процессы, происходящие в городе. Не давать строить без инвестиций в социальную сферу. Не давать строить в зеленых зонах, защищать эти зеленые зоны вместе с общественностью. Ценить и хранить исторический облик Калининграда и поддерживать все инициативы с этим связанные. Не дать окончательно изуродовать наш город. Потомки не простят.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Развитие – это снос!» Мэрия Калининграда запланировала застроить высотками еще несколько малоэтажных районов города

Накануне председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин на оперативном совещании в мэрии Калининграда рассказал, как город планирует развивать уже застроенные территории. В ходе доклада выяснилось, что под развитием заместитель мэра подразумевает снос ветхого и аварийного жилья и застройку освободившихся площадей многоэтажками. Оказалось, что под угрозой сноса находятся и вполне крепкие малоэтажные здания (ПОДРОБНЕЕ).