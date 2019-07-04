Слишком много нестыковок: в Калининграде суд вернул дело «Земского доктора» в прокуратуру

Багратионовский районный суд вернул дело врача-терапевта Марины Черемисиной в прокуратуру. Женщину обвиняют в мошенничестве. Якобы она незаконно получила 1 миллион рублей по программе «Земский доктор». В суде ее дело рассматривалось с октября 2018 года. "Комсомолка" первой написала об этом резонансном деле.

«Мы вернем доброе имя»

Сторона защиты доктора билась, билась и добилась – суд услышал их. В деле и правда слишком много нестыковок, слишком слабая доказательная база.

- Представитель прокурора в суде согласился с нарушениями закона, допущенными органами предварительного следствия, и на мои постоянные требования об отказе от незаконного обвинения, о возврате дела прокурору сам заявил ходатайство о возврате дела прокурору, - сообщил «Комсомолке» адвокат Марины Черемисиной Владимир Середин.

- Далее прокурор отправит уголовное дело следователю для устранения нарушений закона. Обвинения с Марины Черемисиной сняты не будут - статус обвиняемая, но не подсудимая останется. Но вот что важно. Органы предварительного следствия ограничены в проведении следственных действий, направленных на восполнение неполноты предварительного следствия.

А значит, говорит адвокат, проводить дополнительные допросы, финансово-экономическую экспертизу и другие действия они не имеют право. Они могут только исправить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, допросить по обвинению самого врача. И всё!

- Мы добьемся прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, за отсутствием в действиях доктора Черемисиной состава преступления (или за отсутствием события преступления). Мы добьемся полной реабилитации доброго имени Марины Черемисиной! – таким видит финал этого громкого дела Владимир Середин.

"Верю, что дело рассыплется"

Сама Марина Черемисина призналась «Комсомолке», что и для нее, и для ее защитников стало полной неожиданностью, что прокуратура так кардинально изменит свою позицию в суде.

- Честно говоря, теперь я могу выдохнуть, не думать об этом деле, наконец-то заняться детьми, семьей, - сказала доктор. - Хочу поблагодарить своих коллег. За единодушную поддержку: кто словом, кто делом. Хочу сказать спасибо врачам из Оренбурга. Они собрали 11 тысяч рублей и перевели эти средства на оплату услуг адвоката. Отдельно хочу сказать огромное спасибо «Комсомолке», всем журналистам, кто обратил внимание на мое дело. Если бы не медийный шум, думаю, меня бы уже осудили. В темной комнате легче творить беззаконие. Спасибо моим адвокатам, общественным защитникам. Это большие профессионалы.

- Что дальше? - задаем вопрос Марине.

- Дело какое-то время побудет у прокурора, затем – у следователя, - оценила развитие ситуации доктор. - Кстати, следователь, который готовил обвинительное заключение, уже не работает в Калининграде, он переведен в другой регион. Будет назначен новый следователь. Вернется дело в суд или нет – трудно сказать. На мой взгляд, мои защитники уже сделали очень много, чтобы доказать несостоятельности обвинения. Меня не в чем обвинять. Дело рассыплется.

КОНКРЕТНО

На какие ошибки следствия указал адвокат и с чем согласился суд?

- В нарушение требований закона в обвинительном заключении о привлечении Марины Черемисиной в качестве обвиняемой в хищении единовременной компенсационной выплаты в размере 1 000 000 рублей по программе «Земский доктор» неверно установлен размер имущественного вреда.

- В обвинительном заключении о привлечении Марины Черемисиной в качестве обвиняемой в хищении заработной платы, включающей надбавки за работу в сельской местности и оплаты совместительства, денежных средств в размере 790 379,50 рубля, неверно установлен размер имущественного вреда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей

В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки» (ПОДРОБНЕЕ).