Звездная дорожка и фильм про преступные группировки 90-х: В Светлогорске открылся фестиваль «Балтийские дебюты-2019»

Кинематографисты- участники фестиваля «Балтийские дебюты-2019» приехали к театру эстрады «Янтарь холл» задолго до официальной церемонии. Все ждали именитых актеров. Президент фестиваля, ректор ВГИК Владимир Малышев вдруг сказал журналистам, что особенных звезд не будет.

- Фестиваль задумывался, четно говоря, не для звезд. Потому что фестивалей много замечательных и крупных. В регионе есть «Короче» со своими звездами, тусовками, теперь есть «Край света», приезжают люди, хотят порадовать калининградцев. У нас – «Балтийские дебюты», здесь должны быть дебютанты и мы делаем все, чтобы дело развивалось, - сказал Владимир Малышев.

Ректор ВГИК Владимир МалышевФото: Александр КАТЕРУША

И все же известные деятели кино были. Это режиссеры Владимир Фокин («ТАСС уполномочен заявить…»), Владимир Хотиненко («72 метра», «Поп»), Ренат Давлетьяров, педагог Сергей Шумаков, писатель Юрий Поляков, представители ВГИКа, студенты.

Режиссер Кшиштоф Занусси.Фото: Александр КАТЕРУША

Актер Александр Галибин («Джек Восьмёркин — «американец», «Батальоны просят огня») приехал в Светлогорск впервые.

Все они прошли по звездной дорожке под аплодисменты немногочисленных зрителей, которые мокли под дождем.

Актер Александр Галибин приехал в Светлогорск впервые.Фото: Александр КАТЕРУША

В большом залле «Янтарь холла» после церемонии состоялся класс-концерт студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

Писатель Юрий Поляков с супругой.Фото: Александр КАТЕРУША

Фильмом открытия фестиваля стала картина «Бык» молодого российского режиссера Бориса Акопова. Интересно, что в субботу этот фильм получил главный приз – Большую премию – в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах.

До этого картина о преступных группировках и авторитетах 90-х годов в России получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр».

Отметим, в международном конкурсе «Балтийских дебютов» в этом году участвуют десять фильмов режиссеров стран Балтийского региона.

Показы фильмов в рамках конкурсной и внеконкурсной программы состоятся в «Янтарь холле». По традиции посмотреть кино можно бесплатно.

Напомним, в рамках фестиваля намечены и специальные мероприятия. Это концерт Петра Налича и Монеточки, выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Полная программа фестиваля ЗДЕСЬ.

КОНКРЕТНО

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 7 ИЮЛЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00. «Мир анимации»: Программа 1 – 48 мин. – Большой зал Театра Эстрады

12:00. Мастер-класс: «Классические и экспериментальные анимационные технологии» (Е.Г.Яременко) – Конференц-зал «Малахит», Театр эстрады

12:00. Мастер-класс: «Режиссура игрового кино» (В.И.Хотиненко) – Фойе Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «НА РАЙОНЕ», Россия, 2018 год, 97 мин., реж. Ольга Зуева – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА», Дания, 2018 год, 78 мин., реж. Жозефина Киркесков – (Зал 2) – первый показ в России

16:00. Конкурс российских дебютов: «ВАШ РЕПЕТИТОР», Россия, 2018 год, 85 мин., реж. Антон Коломеец – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «ДОЧЬ ТРЕНЕРА», Польша, 2018 год, 93 мин., реж. Лукаш Гжегожек – (Зал 2)

18:00. «Премьеры года»: «ЛЮБОВНИЦЫ», Россия, 2019 год, 97 мин., реж. Елена Хазанова – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «САША БЫЛ ЗДЕСЬ», Литва, 2018 год, 94 мин., реж. Эрнестас Янкаускас – (Зал 2) – первый показ в России

19:00. «Премьеры года»: «ДОНБАСС. ОКРАИНА», Россия, 2019 год, 96 мин., реж. Ренат Давлетьяров – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. «Премьеры года»: «ВАН-ГОГИ», Россия/Латвия, 2018 год, 103 мин., реж. Сергей Ливнев – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «ЮМОРИСТ», Россия/Латвия/Чехия, 2018 год, 100. мин., реж. Михаил Идов – (Зал 2)

21:30 «Премьеры года»: «ТОБОЛ», Россия, 2018 год, 108 мин., реж. Игорь Зайцев – (Большой зал Театра Эстрады)