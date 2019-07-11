«Имела место насильственная смерть новорожденного»: дело калининградских врачей Белой и Сушкевич передано в Москву

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении и.о. главного врача роддома № 4 Калининграда Елены Белой, а также врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных регионального перинатального центра Элины Сушкевич передано из второго следственного управления СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в Москву - в специализированный отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования. Об этом говорится в новом заявлении ведомства по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.

- Данное решение принято с учетом особой сложности расследования, необходимости обеспечения полноты, всесторонности и объективности следствия, - сказано в заявлении. - В составе специализированного отдела собраны следователи, имеющие большой опыт расследования преступлений в медицинской сфере. Именно они должны тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать квалифицированную правовую оценку действиям медицинских работников.

В Следственном комитете еще раз подчеркнули, что предъявленные обвинения медикам основаны на результатах проведенных экспертиз.

- Принимая решение о предъявлении обвинения медицинским работникам, следственные подразделения СК России руководствовались совокупностью доказательств, в том числе результатами проведенных экспертиз, - заверили в Следственном комитете. - Комплексная судебно-медицинская экспертиза проводилась комиссией врачей с привлечением ведущего неонатолога минздрава, а также токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других врачей. Согласно ее результатам имела место насильственная смерть новорожденного. Результаты спектрографической экспертизы выявили многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека.

Следственный комитет заявил также, что намерен изучить доводы представителей медицинского сообщества.

Элину Сушкевич вместе с бывшим руководителем роддома № 4 Калининграда Еленой Белой обвиняют в совершении умышленного убийства новорожденного 6 ноября 2018 года. Оба врача сейчас находятся под домашним арестом. Медицинская общественность и коллеги врачей выступают категорически против предъявленных обвинений.

«Люди, которые спасают новорождённых, не могут просто пойти и начать убивать» 00:00 00:00

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