2019-07-11T15:27:15+03:00
Происшествия

На калининградского депутата, возглавляющего МУП «Альта», возбуждено уголовное дело

Олег Быков обвиняется в хищении и растрате
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Быков дважды избирался на пост депутата горсовета Калининграда.Олег Быков дважды избирался на пост депутата горсовета Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Стали известны первые подробности после обысков в офисе МУП «Альта» и в доме депутата калининградского горсовета Олега Быкова, являющемся директором муниципального предприятия. Как сообщила в четверг пресс-служба следственного управления по Калининградской области Следственного комитета РФ, 4 июля в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело

- Мужчина, который также занимает выборную должность в органах местного самоуправления, подозревается в совершении хищения вверенного ему имущества, путем растраты в пользу других лиц, в особо крупном размере, - сообщает ведомство.

Как поясняют в следственном управлении, решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

- По версии следствия, подозреваемый, в марте 2013 года, обратился в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда с заявлением о даче согласия на продажу закрепленного за организацией на праве хозяйственного ведения муниципального недвижимого имущества - объекта недвижимости. По результатам рассмотрения обращения продажа объекта согласована, утверждены условия и порядок проведения аукциона, - сообщает сайт СК РФ по Калининградской области.

Далее, как утверждают следователи, в июне 2013 года был определен покупатель, с которым впоследствии МУП «Альта» заключило договор купли-продажи, и подписан акт приема-передачи имущества. В СК уверены, что подозреваемый достоверно знал о том, что объект недвижимости выставлен на аукцион, тем не менее, в мае 2013 года он обеспечил заключение договоров на газификацию этого объекта.

- Являясь директором МУП «Альта» и материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в указанной организации, при отсутствии законных оснований, дал указания главному бухгалтеру организации о подготовке платежных документов и принял решение об оплате вышеуказанных договоров на общую сумму свыше одного миллиона рублей, несмотря на то, что МУП «Альта» собственником объекта недвижимости не являлось, - добавили в пресс-службе. - Таким образом, подозреваемый совершил хищение чужого имущества, вверенного ему, путем растраты в пользу других лиц, в особо крупном размере.

В Следственном комитете подтвердили, что в доме Олега Быкова проведены обыски. Также обыски проведены в жилищах свидетелей незаконной сделки, изъята бухгалтерская документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мой друг ищет девственницу. Цена 5000 долларов»: "КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой, которую пытались продать в Москве
Как минимум два человека участвовали в продаже ребенка в сексуальное рабство. Один – знакомился, а второй непосредственно договаривался о сделке [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО
В Калининграде на тепловой станции «Балтийская» завершают ремонт трубы
Калининградского депутата Олега Быкова исключат из «Единой России»
Гонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования по картингу
Еще одного калининградца задержали по подозрению в госизмене
Ремонт на 10 месяцев: Движение на улице Киевской в Калининграде перекроют в начале августа
В Калининграде на ул. Гагарина построят православный храм
В Калининграде начинают кастинги для фильма «Золотая дюна»
В Калининграде сбили 48-летнего велосипедиста
В Озерском районе сгорел автомобиль «Ауди 80»
Участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним до 20 августа
В Пионерском сгорел парусный клуб «Кёнигсберг»
На Балтийской косе обнаружена бутылка с посланием на польском языке
В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса
В калининградском МУП «Альта» начались обыски
Сборная Грузии объяснила, почему не приедет на «Голосящий КиВиН-2019» в Светлогорск
Калининградские регбисты выступили в составе международной сборной в Польше
В Калининграде приглашают на работу учителей и воспитателей
Литва заключила крупнейший в своей истории оборонный контракт
В Калининграде из-за дебошира на борту вынужденно сел самолет Москва-Дюссельдорф
В Краснознаменске пенсионерка пустила переночевать незнакомца и лишилась золотых украшений