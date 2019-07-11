На калининградского депутата, возглавляющего МУП «Альта», возбуждено уголовное дело

Стали известны первые подробности после обысков в офисе МУП «Альта» и в доме депутата калининградского горсовета Олега Быкова, являющемся директором муниципального предприятия. Как сообщила в четверг пресс-служба следственного управления по Калининградской области Следственного комитета РФ, 4 июля в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело

- Мужчина, который также занимает выборную должность в органах местного самоуправления, подозревается в совершении хищения вверенного ему имущества, путем растраты в пользу других лиц, в особо крупном размере, - сообщает ведомство.

Как поясняют в следственном управлении, решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

- По версии следствия, подозреваемый, в марте 2013 года, обратился в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда с заявлением о даче согласия на продажу закрепленного за организацией на праве хозяйственного ведения муниципального недвижимого имущества - объекта недвижимости. По результатам рассмотрения обращения продажа объекта согласована, утверждены условия и порядок проведения аукциона, - сообщает сайт СК РФ по Калининградской области.

Далее, как утверждают следователи, в июне 2013 года был определен покупатель, с которым впоследствии МУП «Альта» заключило договор купли-продажи, и подписан акт приема-передачи имущества. В СК уверены, что подозреваемый достоверно знал о том, что объект недвижимости выставлен на аукцион, тем не менее, в мае 2013 года он обеспечил заключение договоров на газификацию этого объекта.

- Являясь директором МУП «Альта» и материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в указанной организации, при отсутствии законных оснований, дал указания главному бухгалтеру организации о подготовке платежных документов и принял решение об оплате вышеуказанных договоров на общую сумму свыше одного миллиона рублей, несмотря на то, что МУП «Альта» собственником объекта недвижимости не являлось, - добавили в пресс-службе. - Таким образом, подозреваемый совершил хищение чужого имущества, вверенного ему, путем растраты в пользу других лиц, в особо крупном размере.

В Следственном комитете подтвердили, что в доме Олега Быкова проведены обыски. Также обыски проведены в жилищах свидетелей незаконной сделки, изъята бухгалтерская документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.