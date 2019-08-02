ПАО Банк «ФК Открытие»: Комментарий по итогам заседания ФРС 30-31 июля 2019 г.

ФРС США по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ожидаемо снизила ставку федеральных фондов на 0,25 п.п. до уровня 2-2,25%. Также ФРС США объявила о прекращении с 1 августа программы сокращения объема облигаций, находящихся на ее балансе, на 2 месяца раньше запланированного срока. Решение позволит сохранить на балансе около 70 млрд долл. активов.

Несмотря на снижение ставки, риторика регулятора в пресс-релизе и на пресс-конференции по итогам заседания оказалась жёстче, чем ожидали инвесторы. Так, несмотря на замедление темпов экономического роста, в своем пресс-релизе ФРС сохранила свои оценки экономического роста неизменными. ФРС по-прежнему оценивает перспективы экономического роста как благоприятные, рассчитывая, что состоявшееся снижение процентной ставки поддержит этот прогноз.

В своем заявлении председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что снижение ставки не было определено текущими экономическими данными, а имело цель подстраховать экономику от рисков, связанных с глобальным экономическим ростом и неопределенностью в торговой сфере. Было указано, что данное снижение не рассматривается как начало цикла снижения ставок. ФРС отметила, что в течение 2019 г. уже осуществила масштабное смягчение монетарной политики, включавшее в себя отказ от трехкратного повышения ставки в 2019 г. и существенный пересмотр программы сокращения активов на балансе ФРС. По мнению ФРС, этих действий вкупе со снижение ставки в настоящее время достаточно для поддержания целевых, с точки зрения ФРС, параметров экономического роста.

Таким образом, несмотря на сохранившуюся оговорку о том, что будущие действия по монетарной политике будут зависеть от оценки ФРС выходящих статистических данных, риторика ФРС по итогам заседания не указывает на снижение ставки на следующем заседании ФРС в сентябре. Вероятность снижения учетной ставки ФРС в сентябре, рассчитываемая на основе срочных контрактов, снизилась с 72,6% за день до решения до 64,1% в настоящее время.

С одной стороны, сбалансированные итоги заседания (мягкое решение по ставке – жесткий комментарий) соответствуют типичной тактике ФРС, позволяющей снизить волатильность цен финансовых активов по итогам решения. Подобный комментарий может иметь своей целью продемонстрировать, что ФРС поддерживает экономику, однако отвергает панические призывы о необходимости агрессивного цикла снижения ставок, демонстрируя рынкам свою уверенность относительно американской экономики.

Сдержанная риторика ФРС может объясняться и другими причинами: предотвратить негативное влияние смягчения монетарной политики, заключающееся в избыточном принятии на себя риска инвесторами, в надежде на дальнейшее смягчение ДКП, препятствуя надуванию финансовых пузырей; желанием сохранить потенциал для дальнейшего смягчения политики в случае существенного ухудшения экономической ситуации; дождаться смягчения политики со стороны других центральных банков и влияния этих действий на мировую экономику.

Решение ФРС подчеркивает, что члены Комитета по открытым рынкам будут с осторожностью относиться к дальнейшему смягчению монетарной политики, осознавая как и небольшой – по сравнению с предыдущими циклами снижения ставок – потенциал, так и вероятность оказаться в ситуации Банка Японии и ЕЦБ, надолго застрявших в политике отрицательных ставок с неопределенными перспективами выхода из нее. Не менее важным фактом может выступать демонстрация независимости политики ФРС от влияния исполнительной власти.