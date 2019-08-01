По тротуарам машины не пустят, рельсобусов добавят: Что изменится для жителей Балтрайона в ближайшие дни

На четвертый день перекрытия улицы Киевской городские власти приготовили новый пакет изменений в схемах проезда. О новшествах в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

Основные нововведения будут такими:

- Уже изменен диапазон работы светофора на перекрестке Суворова-Железнодорожная

- Сегодня будут отрегулированы светофоры на перекрестках Ленинский-Калинина-Киевская и Суворова-Камская. Зеленый будут гореть дольше на основных направлениях движения.

- Никакого реверсивного движения не объездных дорогах не будет. Решение принято совместно с ГИБДД

- Радиус поворота с Южной на Суворова увеличат, чтобы автобусы могли выезжать на правый ряд и не перегораживать при этом соседнюю полосу.

- Закрывается левый поворот с улицы Суворова на Железнодорожную. Теперь здесь можно ехать только прямо на улицу Багратиона (через ворота) и поворачивать направо на улицу Железнодорожную.

- Разрешать проезд по тротуару с правой стороны у перекрестка Суворова-Железнодорожная все-таки не будут. По словам Олега Кутина, там находится много колодцев с большими узлами коммуникаций.

- С понедельника, 5 августа, меняется расписание рельсобусов, которые отправляются с остановочного пункта «4 километр» на улице Муромской. Утром будут курсировать три вагона отправлением в 7.00, 8.22 и 9.34. В ближайшее время будет проработано расписание, по которому шаттлы будут бесплатно перевозить пассажиров с улицы Громовой на Муромскую.

По словам Олега Кутина, сейчас работы на Киевской ведутся с 7 утра до 9 вечера. Рабочие занимаются снятием верхнего слоя покрытия и трамвайных путей.

– Есть определенные работы и по ночам, но вводить полноценную ночную смену мы пока не планируем, поскольку это создаст дискомфорт для жителей домов, расположенных на Киевской, - объяснил Кутин. - Претензии подрядчику по начальному этапу направлены, сейчас все работы идут по графику, даже с небольшим опережением. Не буду называть никаких сроков, но график сформирован таким образом, чтобы максимально ускорить открытие движения. Верхний слой асфальта мы по-прежнему планируем уложить в следующем году.