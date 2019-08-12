В Калининграде врачей, обвиняемых в убийстве младенца, оставили под домашним арестом

В Ленинградский районный суд Калининграда обратился следователь по особо важным делам, который ходатайствовал о продлении ранее избранной меры пресечения для и.о. главного врача родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога Элины Сушкевич. По предыдущему постановлению суда они должны были находиться под домашним арестом до 14 августа. Увеличить этот срок следователь попросил в связи с тем, что необходимо провести многочисленные следственные действия. Возражение адвокатов суд во внимание не принял. Теперь срок домашнего ареста продлен еще на три месяца - до 14 ноября. При этом время прогулок Елене Белой будет увеличено до 3 часов в день - у доктора есть несовершеннолетний ребенок.

Элина Сушкевич.Фото: Александр Подгорчук

Напомним, Елену Белую обвиняют в организации умышленного убийства младенца. По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме появился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следователи считают, что по указанию Белой прибывшая в составе реанимационной бригады Элина Сушкевич ввела новорожденному смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат», в результате чего наступила его смерть. Мотивом называется нежелание Белой ухудшать «показатели медицинской статистики родильного дома», что могло повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача. Кроме того, следствие полагает, что Белая хотела сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома.

Отметим, что в поддержку Элины Сушкевич выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко. Коллеги-неонатологи Сушкевич инициировали сбор подписей в ее поддержку на платформе www.change.org.