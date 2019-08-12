2019-08-12T20:39:32+03:00
Общество

В Калининграде врачей, обвиняемых в убийстве младенца, оставили под домашним арестом

Меру пресечения для Елены Белой и Элины Сушкевич продлили до 14 ноября
Сергей Богров
Поделиться:
Комментарии: comments8
Елена Белая.Елена Белая.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Ленинградский районный суд Калининграда обратился следователь по особо важным делам, который ходатайствовал о продлении ранее избранной меры пресечения для и.о. главного врача родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога Элины Сушкевич. По предыдущему постановлению суда они должны были находиться под домашним арестом до 14 августа. Увеличить этот срок следователь попросил в связи с тем, что необходимо провести многочисленные следственные действия. Возражение адвокатов суд во внимание не принял. Теперь срок домашнего ареста продлен еще на три месяца - до 14 ноября. При этом время прогулок Елене Белой будет увеличено до 3 часов в день - у доктора есть несовершеннолетний ребенок.

Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Элина Сушкевич.Фото: Александр Подгорчук

Напомним, Елену Белую обвиняют в организации умышленного убийства младенца. По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме появился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следователи считают, что по указанию Белой прибывшая в составе реанимационной бригады Элина Сушкевич ввела новорожденному смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат», в результате чего наступила его смерть. Мотивом называется нежелание Белой ухудшать «показатели медицинской статистики родильного дома», что могло повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача. Кроме того, следствие полагает, что Белая хотела сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома.

Отметим, что в поддержку Элины Сушкевич выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко. Коллеги-неонатологи Сушкевич инициировали сбор подписей в ее поддержку на платформе www.change.org.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело врачей в Калининграде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде запустили «горячую линию» по вопросам продажи молочных товаров по новым правилам
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 12%
В Светлогорске до 16 августа возможны перебои с электричеством
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт на этой неделе
Оксана Акиньшина представит в Калининграде фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Алиханов – о долгострое в Балтийске: Надеемся, через полтора года дом будет сдан
Министр: Чаще всего через портал госуслуг калининградцы записываются к врачу
Депутат из Черняховска лишился мандата из-за конфликта интересов
Полиция Гурьевска объявила в розыск 17-летнюю девочку
В Калининграде ремонтируют тротуар в начале улицы Горького
На улице Спортивной в Калининграде сбили 13-летнего велосипедиста
В Калининграде в СНТ «50 лет Октября» выявили несанкционированные выпуски сточных вод
Калининградец пригрозил сжечь автомобиль гособвинителя в суде