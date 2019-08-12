Подробности ДТП под Калининградом: В аварии погиб известный врач-оториноларинголог

Авария на Южном обходе Калининграда произошла в 10 утра воскресенья. «Фольксваген Гольф» под управлением 63-летнего водителя вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал другой «Фольксваген» - «Поло». Произошло столкновение, водитель «Поло» погиб на месте. Как стало известно позже, за рулем находился врач оториноларинголог Тенгиз Гусейнага-Оглы Ахундов, который долгие годы работал в Центральной городской клинической больнице Калининграда.

Тенгиз Гусейнович был одним из самых опытных специалистов ЦГКБ.Фото: врачебная палата Калининградской области.

По горячим следам в СМИ попала информация о том, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо «Гольфа», но в понедельник в пресс-службе областного УМВД уточнили, что водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и из-за этого выехал на полосу встречного движения.

О том, что в аварии погиб доктор Ахундов, первым официально сообщил совет Врачебной палаты Калининградской области.

- Семья у него большая, - рассказал «Комсомолке» один из коллег врача. – Знаю, что две его дочери окончили школу с золотыми медалями.

Нам также подтвердили, что во время ДТП рядом с погибшим находился его взрослый сын.

- Молодой человек не пострадал, в госпитализации не нуждался, - рассказал собеседник. - Удар пришелся в боковину машины, и наш коллега ударился головой. Он очень сильно ударился, шансов выжить не было.

«В четверг меня оперировал»

Пациенты на многочисленный интернет-форумах активно делятся воспоминаниями о докторе Ахмудове.

- Погиб очень хороший врач!- написала калининградка Виктория Л. - В четверг только меня прооперировал. Вся больница скорбит. Царствие ему небесное.

- Замечательный доктор! Очень добрый и заботливый! Высочайший профессионал! На все просьбы и вопросы всегда реагировал. Побольше бы таких врачей! Огромное спасибо!

- Отличный доктор, опытный и грамотный, может показаться иногда немного резким, но, как врач, очень хороший. Спасибо большое, Тэнгиз Гусейнович!

Соболезнование родным и близким выразили в региональном министерстве здравоохранения .

- Для всех нас, всего медицинского сообщества это ужасная трагедия, - отметили в минздраве. - Тенгиз Гусейнович - один из самых опытных специалистов ЦГКБ, почти 30 лет он трудился в ее стенах врачом-оториноларингологом профильного отделения. Очень грамотный и высококвалифицированный доктор, без преувеличения - врач от бога. К нему тянулась молодежь, ей он передавал свой опыт, знания, сложившиеся традиции. Пациенты также всегда отмечали его профессионализм, чуткость и внимательность.

Тенгиза Ахундова похоронят на родине. Тело погибшего самолетом доставят в Азербайджан во вторник.