Остановил танки Гудериана под Тулой: История ефрейтора, погибшего во время штурма Кёнигсберга

В июле «Комсомолка» писала про самодеятельный сквер на улице Куйбышева, который появился у братской могилы советских воинов благодаря ветерану-афганцу Валерию Жданюку. Подполковник в отставке уже в течение десяти лет за свои деньги высаживает там деревья, тем самым отдавая дань памяти шестерым советским бойцам, штурмовавшим Кёнигсберг в апреле 1945-го и лежащим сегодня под памятником из черного гранита на обочине перекрестка с переулком Куйбышева. История с братской могилой неожиданно пересеклась с нашей рубрикой «О них не писали в газетах». В начале августа, проходя через сквер у памятника, я неожиданно заметил у его постамента фотографию в рамке. Было видно, что фото появилось там совсем недавно, так как еще не успело размокнуть от дождя или выцвести на солнце.

Путь в 5 тысяч километров

Под черно-белым изображением бойца было написано: «Захаров Иван Иосифович». На памятнике фамилии Захарова я не нашел, поэтому решил проверить, нет ли чего на обороте фотографии. И действительно, там оказалась еще одна надпись, сделанная шариковой ручкой: «Неизвестный». А дальше указан номер телефона, под которым еле просматривалась приписка: «Правнук погибшего и здесь захороненного. Просьба связаться».

Эту фотографию Ивана Захарова привезли из Красноярского края и поместили у братской могилы на улице Куйбышева в Калининграде.Фото: Иван МАРКОВ

Я набрал номер. Выяснилось, что правнука Ивана Захарова тоже зовут Иван Захаров, живет он в небольшом городке Боготол на юге Красноярского края, а идея отправить в Калининград фото своего прадеда пришла ему в голову еще несколько лет назад, когда Минобороны открыло доступ к оцифрованным наградным документам времен Великой Отечественной.

- Дело в том, что о прадеде я не знал практически ничего, потому что сведения в книге памяти Красноярского края были очень скудными, - говорит Захаров. - К тому же, там были противоречивые вещи. Например, Иван Иосифович в ней числился как Иван Осипович. Мы, если честно, сами до сих пор не знаем, какое из этих двух отчеств правильное. Также было написано, что он умер от ран в госпитале города Тверь. Оказалось, что все совсем не так.

Над тем, как отправить фото в Калининград за пять с лишним тысяч километров, Иван Захаров думал долго. Помог случай. В июле коллега сообщил, что собирается поехать с семьей в отпуск в Калининград.

- У меня сразу возникла мысль - отправить не только фото, но и горсть родной земли на могилу прадеда. Я специально съездил в то место, где раньше была его родная деревня Баим, и взял с собой своего двоюродного деда Александра Ивановича, последнего из живых сыновей Ивана Иосифовича, - говорит Захаров.

Бои под Тулой

Иван Иосифович Захаров, как рассказывает его правнук, был обычным крестьянином, трудился в колхозе. Правда, корни у него оказались вовсе не сибирские. В деревню Баим его отец вместе с семьей переселился в период столыпинской аграрной реформы из Могилевской губернии. Позже семья перебралась в соседнюю деревню Волынка. Оттуда Иван в июне 1941 года и призывался на фронт. На тот момент у него было трое сыновей (Николай, Александр и Петр) и дочка Валентина. Также у Ивана было два брата, старший Григорий и младший Елизар. Оба они, как и Иван, ушли на фронт. Елизар вернулся домой без ноги, а Григорий – в звании капитана и с орденом Красной звезды на груди. Ивану повезло меньше.

На фронт Ивана Захарова призвали в июне 1941 года.Фото: из семейного архива

В рядах вооруженных сил он оказался 27 июня 1941 года, а на фронте в должности сапера и в составе 1320 стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии - в октябре 41-го. 4 ноября полк красноармейца Захарова, переброшенный под Тулу, впервые принял бой с танками противника. Согласно опубликованному боевому пути полка, танки относились к полку «Великая Германия», включенному в состав 19-го моторизованного корпуса генерала танковых войск Гейнца Гудериана.

К 7 ноября немецкое командование, видя, как отчаянно сопротивляется полк, стало стягивать в этом направлении огромное количество танков при поддержке авиации. Как подсчитали красноармейцы, над полем боя в тот день одновременно кружили, беспрерывно забрасывая позиции бомбами, 70 вражеских самолетов.

До конца ноября гитлеровцы, которым не удалось взять Тулу с ходу, пытались окружить город, обойдя с флангов, но упорное сопротивление красноармейцев им сломить не удалось. Уже 5 декабря немцам пришлось перейти к обороне.

В тех боях командование 1320-го полка обратило внимание на сапера Ивана Захарова – под непрекращающимся огнем он вынес с поля боя 13 тяжелораненых бойцов с их оружием.

Награды, ранение и гибель

Тем не менее, свою первую награду, медаль «За отвагу», красноармеец получил лишь спустя три года - за участие в кровопролитных боях юго-западнее Могилева, проходивших в конце марта и начале апреля 1944-го.

- В бою 25 марта 1944 года за деревню Красница Быховского района Могилевской области, будучи сапером, [товарищ Захаров] сделал проход в минном поле на переднем крае обороны, сняв 8 противотанковых и 27 противопехотных мин, - говорится в описании подвига.

Через пару дней, 29 марта 1944 года, сапер Захаров года был ранен и временно выбыл из строя.

Надо сказать, что заболоченные окрестности деревни Красница на правом берегу Днепра оказались для Красной армии крепким орешком - немцы за несколько месяцев превратили их в мощный укрепрайон. Поэтому бои, продолжавшиеся на этом участке до начала апреля, сильно потрепали полк: от трех его батальонов осталось всего два, и они требовали доукомплектования.

Если 1320-й стрелковый полк, с которым Иван Захаров воевал с 1941 года, закончил войну в Передней Померании, то самому Захарову после возвращения из госпиталя суждено было оказаться в другом подразделении, в 1021-м стрелковом полку 307-й стрелковой дивизии. Тут красноармеец из саперов переквалифицировался в пулеметчики, а в октябре 44-го он вместе со званием ефрейтора получил медаль «За боевые заслуги».

В марте 1945-го полк Захарова неуклонно продвигался в сторону Кёнигсберга вдоль сегодняшней границы Калининградской области и Польши. В начале апреля он занял позиции в районе Зидлунга (Чкаловск ). Непосредственно перед штурмом города-крепости, 5 апреля, командир полка решил провести разведку боем в районе стрельбища на окраине города, его бойцы преодолели противотанковый ров и встретили упорное сопротивление немцев. К 7 апреля, сминая это сопротивление, полк достиг пригорода Кёнигсберга под названием Эрнстхоф и занял несколько кварталов. Но до берега Верхнего пруда однополчане Ивана Захарова добрались уже без него – на Реннпарк Аллее (сегодня улица Куйбышева) 8 апреля ефрейтор получил смертельное ранение. На этой же улице Ивана Захарова похоронили в братской могиле вместе с пятью бойцами.