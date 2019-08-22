Советский флаг, «Волги» и автобус с гробом: как в Балтийске снимали фильм о Викторе Цое

Этим летом Калининградская область пользуется большим спросом у создателей кино. В Черняховске снимают продолжение сериала «По законам военного времени». В Калининграде снова ждут «Морских дьяволов». А в Балтийске только-только завершилась работа над фильмом «47» про Виктора Цоя. В последний съемочный день на площадке побывал корреспондент «Комсомолки».

Балтийск в солнечный день хорош. С косы дует морской ветерок, стая лебедей выпрашивает хлеб у паромного причала, мужички ловят рыбу. К пристани подходит паром «Нида», на котором развивается… советский красный флаг. Старое судно использует для съемок режиссер Алексей Учитель. По задумке действие происходит в августе 1990 года, сразу после страшного ДТП на латвийской автотрассе, в котором гибнет Цой. С аварии и начинается сюжет фильма «47».

Режиссер фильма Алексей Учитель.Фото: Александр КАТЕРУША

На пароме переправляют «Жигули», «Волги», «Москвич» и желтый автобус «ПАЗ». За его рулем – водитель того самого «Икаруса», в который на своем автомобиле врезался Виктор Цой. Так получилось, что этот водитель (его играет Евгений Цыганов) везет в Ленинград гроб с телом музыканта. В жизни, конечно, такого не было. Эта история – выдумка режиссера и никакой документальной точности искать тут не надо.

- Все, что будет происходить в фильме – это игра актеров, которые исполняют свои роли. Меня все спрашивают: «Кто будет играть Виктора Цоя?». Никто! Он в фильме появится всего два раза: в начале и в конце. Будет живой, настоящий Цой. Это документальные кадры, которые я когда-то снимал для картины «Рок», - говорит Алексей Учитель.

Главную роль исполнил Евгений Цыганов.Фото: Александр КАТЕРУША

Он вспоминает, что был на месте аварии и видел того водителя «Икаруса», который до трагедии не знал про Цоя, не слушал его песен. Не знал он и того, что эта авария навсегда изменит его собственную жизнь.

Исполнитель главной роли Евгений Цыганов признается, что со своим прототипом не знаком.

- С ним я не знакомился. У нас история далекая от документальности, - говорит актер. - Нет задачи воссоздать водителя таким, каким он был на самом деле. Есть желание поговорить о каких-то неожиданных поворотах судьбы. Это история обыкновенного человека, который ничем не примечателен.

Интересно, что у всех членов съемочной группы свое теплое отношение к Цою и его творчеству. Иначе искренней работы, наверное, не получилось бы.

- Я являюсь поклонником группы «Кино». Хотя никогда не ходил в майке с изображением Цоя – просто не было такой майки. Вообще, к наследию Цоя отношусь с огромным уважением, - говорит Евгений Цыганов.

По сюжету картины, водитель ПАЗика везет в Ленинград гроб с телом музыканта.Фото: Александр КАТЕРУША

Актер вспоминает, что песни Виктора Цоя услышал первый раз еще в детстве, до трагической гибели музыканта.

- Тогда все слушали группу «Кино». Потом уже был период какого-то безумия вокруг этого печального события, и когда мне казалось, что слушать группу «Кино» как-то даже не очень прилично в связи с этим. Потому что мне казалось, что это немножечко какая-то попса. Прошло время и все встало на свои места. Стало понятно, что весь этот ажиотаж не только из-за смерти молодого человека, а из-за того, что это действительно достаточно серьезный след в истории нашей культуры.

Название будущей ленты «47». Как планируемое название последнего альбома группы «Кино», который был доделан и вышел уже после смерти Виктора Цоя под названием «Черный альбом».

В роли жены Цоя Марьяны снимется Марьяна Спивак. А последнюю любовь Виктора играет Паулина Андреева. Роль продюсера Юрия Айзеншписа доверили Игорю Вернику.

Стоит отметить, что завершилась лишь часть съемок фильма в Калининградской области. О полной готовности ленты говорить еще рано. Предстоят съемки в Пскове и Санкт-Петербурге. В частности, сцену с трагическим ДТП будут воссоздавать как раз в Ленинградской области.