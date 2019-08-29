Внимание, конкурс! Поймай в кадр «Энергию природы»!

Калининградская область — это не только безмерно прекрасное, суровое и одновременно нежное Балтийское море. Это не только самые роскошные пляжи России. Это не только удивительная и неповторимая архитектура. Калининградская область - это еще и большое количество внутренних водоемов - озер, рек, каналов, заливов, водохранилищ, прудов и ручьев. Речные и озерные пейзажи цепляют до глубины души. Представьте: вечер, небо, раскрашенное огнем заката, Преголя неспешно катит свои прозрачные воды по направлению к морю. Над рекой раскинулась огромная ива, которой не один десяток лет. Она нависла над рекой, словно живой мост. Под мостом, о чем-то шушукаясь, пробегают волны. Иногда из глубины выпрыгивает рыбешка. Вальяжно проходит рыбацкая лодка... Красота!

Если вы дружите с фотоаппаратом, то новый фотоконкурс, который организует некоммерческий фонд «Исток» на интернет-портале KLOPS.RU, должен вас заинтересовать. Он называется «Энергия природы» и посвящен внутренним водоемам Калининградской области, а также флоре и фауне озер, рек и каналов. В конкурсе пять номинаций, широко раскрывающих тему. Вы можете присылать как запоминающиеся пейзажи озер, рек и прочих водоемов, так и фотографии живой водной природы. К чему у вас лежит душа.

Победителей определит онлайн-голосование на KLOPS.RU, а также компетентное жюри. По одному призу - современному гаджету - получат участники, набравшие максимальное число голосов в каждой номинации по результатам онлайн-голосования. Еще пять призеров определит жюри конкурса. Имена призеров, дата и место вручения призов будут опубликованы до 10 октября 2019 года на портале KLOPS.RU и сайте фонда «Исток»: istok39.ru в разделе «События».

Кроме того, специальный приз будет предоставлен Национальным парком «Куршская коса», который определит победителя в своей «фирменной» номинации, и у нацпарка будут свои подарки.

Словом, участвуйте! Конкурс «Энергия природы» будет проходить в течение всего сентября. С 1 сентября вы можете ознакомиться с условиями конкурса по адресу fotokonkurs.klops.ru, а прямо сейчас — istok39.ru/20_08_2019

ВАЖНО!

Образовательный проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!» фонда «Исток» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, администрация городского округа «Город Калининград», Общественная палата Калининградской области, АВТОТОР, Русская медиагруппа «Западная пресса», Национальный парк «Куршская коса», Природный парк «Виштынецкий», Калининградский государственный технический университет, Калининградский зоопарк, Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, клуб «Народный экскурсовод», МБОУ СОШ № 5, город Светлый.

КОНКРЕТНО

Победители будут определяться в следующих номинациях:

«Водные объекты» - фотографии рек (включая каналы) и озер (включая водохранилища и пруды) Калининградской области и природных явлений на этих объектах на территории Калининградской области, включая территорию городов и поселков, а также Калининградского зоопарка.

«Обитатели водных объектов» - фотографии флоры и фауны водных объектов (птицы, рыбы, растения и др.) Калининградской области, территорию городов и поселков, а также Калининградского зоопарка.

«Необычный вид» - панорамные съемки, диптихи, триптихи, полиптихи из 4 снимков одного водного объекта, сделанные в разные времена года; аэросъемка; съемка с квадрокоптеров, макросъемка и т. п.

«Обитатели озер Куршской косы» - фотографии обитателей озер парка (фауна и орнитофауна). Специальные требования к фотографиям в номинации - JPEG или TIFF; размеры: для горизонтальных работ - не менее 3000 пикселей по горизонтали, для вертикальных работ - не менее 3000 пикселей по вертикали).

«Реки, озера природного парка «Виштынецкий» и их обитатели» - фотографии рек и озер природного парка, их флоры и фауны.