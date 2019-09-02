2019-09-02T14:30:01+03:00
Новости компаний

Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие»

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В новой должности Екатерина Чиркова будет отвечать за взаимодействие со всеми крупнейшими корпоративными клиентами ПАО Банка «ФК Открытие» для обеспечения выполнения стратегических задач и укрепления позиций банка на рынке.

Екатерина Чиркова присоединилась к команде «Открытия» в мае 2018 года, сформировала новую команду клиентского блока, которая обеспечила увеличение клиентской базы и рост корпоративного кредитного портфеля более чем на 23% или на 300 млрд. руб.

Свою карьеру на российском финансовом рынке Екатерина Чиркова начинала в структурах Сбербанка России, где за 15 лет работы прошла путь от кредитного инспектора территориального банка до начальника управления финансирования недвижимости CIB Центрального аппарата.

«Мы уверены, что богатый опыт и высокий уровень профессионализма Екатерины Чирковой, который она демонстрировала в течение всей карьеры, позволят банку укрепить репутацию надежного партнера российских компаний в самых разных отраслях экономики", прокомментировал руководитель блока КИБ банка «Открытие» Виктор Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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