2019-09-02T14:38:29+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: До конца сентября мы ожидаем укрепления рубля

Дополнительное давление на рубль будут оказывать традиционные сезонные факторы.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления ПАО Банка «ФК Открытие»:

До конца августа и в сентябре мы ожидаем укрепления рубля. Во-первых, это связано с периодом налоговых платежей 26-28 августа (НДС, прибыль, НДПИ), на время которых возрастает спрос на рубль. Во-вторых, на предстоящем заседании 12 сентября Европейский ЦБ анонсирует широкий перечень монетарных стимулов, объем которых, по словам представителя, превысит ожидания инвесторов. По его словам, меры, помимо снижения процентных ставок, будут включать «значительные и достаточные» покупки облигаций со стороны регулятора. Это может поддержать спрос на активы развивающихся стран. Сейчас рубль «перелетел» около 2% относительно развивающихся рынков – примерно на эту величину, или чуть больше, ожидается и коррекция рубля.

В перспективе до конца года ожидается дальнейшее ослабление рубля вследствие дальнейшей эскалации торгово-экономических отношений между Китаем и США, разрастанием неопределённости в отношении перспектив мирового экономического роста и в Китае, в частности роста спроса на надежные активы (золото, облигации Казначейства США) и снижения цен на нефть. Кроме этого, дополнительное давление на рубль будут оказывать традиционные сезонные факторы – рост импорта и выплат по внешнему долгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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