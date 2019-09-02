2019-09-02T15:28:14+03:00
Новости компаний

Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов

На внеочередном общем собрании акционеров Банка непрофильных активов (Банк «Траст», ПАО) был переизбран наблюдательный совет банка.
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Численный состав наблюдательного совета был расширен до восьми человек. Новыми членами набсовета стали президент-председатель правления Банка непрофильных активов (Банк «Траст», ПАО)) Александр Соколов и Максим Першин. Из состава совета вышел советник председателя Банка России Алексей Симановский. Также в обновленный состав набсовета вошли: первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, президент-председатель правления ПАО Банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка «ФК Открытие», ICONIC, QIWI plc Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Изменения в составе наблюдательного совета позволят банку «Траст» сделать структуру корпоративного управления более прозрачной и эффективной. Кроме того, согласно закону «О защите конкуренции», банки «Траст» и «Открытие» больше не являются аффилированными и не составляют единую группу лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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