2019-09-02T15:30:42+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard

ПАО Банк «ФК Открытие» объявил о проведении специальной акции для держателей Opencard.
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Всем клиентам, активировавшим полученную в банке карту в период с 01.08.2019 по 30.09.2019 включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» - 7% годовых.

Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 01.09.2019 по 31.10 2019. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка «Открытие» на территории всей страны.

Накопительный счет «Моя копилка» - один из наиболее популярных продуктов банка «Открытие». Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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