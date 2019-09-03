Мировые премьеры, трамвай и концерт на заводе: в Калининграде открывается XI Международный конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева

Заключительный этап творческих соревнований сопровождает фестиваль «Орган+».

О программе и особенностях конкурса этого года рассказала его арт-директор Вера Таривердиева.

- Сегодня открывается XI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. Что ждет калининградцев?

- У калининградцев есть шанс приобщиться к мировому органному сообществу. Мне рассказали, что из Москвы летит группа из 50 человек специально на открытие конкурса 3 сентября. Потому что пропустить такое нельзя. Специально для этого концерта, который называется «Сюита в старинном стиле», пять композиторов из разных стран написали произведения. В Кафедральном соборе на острове Канта прозвучат сочинения композиторов Александра Чайковского и Михаила Аркадьева из России, Лаури Йыэлехт из Эстонии, Ваче Шарафьяна из Армении и Франца Данкзангмюллера из Германии. Это событие с мировыми премьерами. В концерте принимают участие лауреаты нашего конкурса органистов.

С самого начала мы пытались устраивать не просто соревнование органистов, а еще и представлять уникальные программы, которыми открывался конкурс. Благодаря этому появился фестиваль «Орган+», который выделился в отдельное событие, и в отличие от конкурса, проходящего раз в два года, проводится ежегодно. На него тоже люди приезжают специально из других городов.

Калининград ждет уникальная, пожалуй, единственная в мире возможность на протяжении двух дней, 4 и 5 сентября, послушать выступления 22 музыкантов, которые прошли во второй тур. В Калининград приедут участники из разных стран: России, США, Великобритании, Франции, Польши, Китая, Германии, Хорватии, Южной Кореи, Японии. Они выступят в областной филармонии.

- Конкурсу исполнилось 20 лет. Вы помните, как все начиналось?

- Первый конкурс - это была просто моя авантюра, которая, слава богу, закончилась успешно и даже триумфально. На мой призыв войти в жюри откликнулись мировые звезды органного исполнительства, такие, как Мишель Шапюи и Жан Гийю. Это два самых известных органиста второй половины XX века! Был шикарный концерт-открытие.

- Для Калининграда тогда это стало культурным потрясением.

- Концерт-закрытие, который вел Святослав Бэлза, транслировался в прямом эфире. Сегодня такое невозможно даже представить. А тогда это было! На следующий день, когда я стояла на автобусной остановке, слышала, как люди обсуждали концерт и говорили: «На органе можно играть, оказывается, не только руками, но и ногами». В городе действительно было потрясение.

Вот бы и сегодня транслировать выступления в прямом эфире! Но таких форматов на телевидении сейчас нет вообще. Увы и ах!

- 20 лет проведения конкурса - огромная работа. Кто вам помогает?

- К нам присоединились очень хорошие люди. Председателем попечительского совета является Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Помогает Министерство культуры Российской Федерации - мы получаем субсидию на проведение конкурса. Субсидию получаем и от правительства Калининградской области. Ни один губернатор, а в судьбе конкурса участвовали все, никто не отошел в сторону. Я говорю: «К нам есть вход, но нет выхода». И ведь действительно - конкурс, который решает профессиональные задачи, он еще и объединяет. Наш конкурс собирает, дает возможность найти близких людей, которые потом становятся участниками многих сногсшибательных проектов. Так, как живет орган Кафедрального собора, не живет ни один орган мира. Такие у нас необычные проекты!

Не могу не назвать компанию «Автотор», которая активно помогает и с 2003 года предоставляет нам весь премиальный фонд. Я восхищаюсь этим предприятием, поскольку мы каждый год, и этот год не исключение, устраиваем концерт на «Автоторе», прямо в цеху. Один из лучших концертов и одна из лучших публик, которые вообще бывали. Это незабываемо, когда останавливают конвейеры и замирает работа, а все люди собираются в цеху и слушают музыку. После того как мы первый раз провели у них концерт, они купили рояль. На заводе свой рояль - такого примера больше нет в мире. Это особое качество отношения руководства к своим сотрудникам. Их поддержка культуры и нашего конкурса - это не просто выделение средств. Это понимание того, что мы делаем и свидетельство уникальности предприятия. Скажу больше - это особая философия людей, которые хотят, чтобы в Калининграде было такое событие.

- Еще одна необычная площадка фестиваля - трамвайное депо. Будет ли там концерт в этом году?

- К сожалению, нет. Мы вынужденно перенесли концерт французской певицы Кристель Лури из депо в Кафедральный собор. Связано это с масштабным ремонтом улицы Киевской, где разрыто все. К депо мы традиционно подъезжали на трамвае, сейчас это невозможно. Да и зрителям никак к депо не подъехать.

Но на трамвае мы поедем обязательно: от памятника «Мать Россия» до Кафедрального собора, где состоится вечерний концерт «Париж, Париж!».

Уже в следующем году концерт в депо, в этом уникальном пространстве, состоится. Потому что ремонт завершат, и никаких препятствий не будет.

- Что вы пожелаете участникам конкурса?

- Играть на максимуме своих возможностей. Но помнить, что конкурс есть конкурс. Участники волнуются, что-то вдруг может произойти. Были блестящие музыканты, которые не проходили. Такое случается. И даже если кто-то не получит премию, нужно знать, что Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева это колоссальная школа и возможность общения. Желаю участникам воспользоваться этой редкой возможностью общаться друг с другом. Наш девиз: «Мы счастливы, потому что мы вместе». Я хочу, чтобы участники конкурса именно так себя ощущали.

КОНКРЕТНО

Куда идти на концерт

3 сентября 19.00

Кафедральный собор. Торжественное открытие конкурса.

«Сюита в старинном стиле».

Александр Чайковской (Россия) - Увертюра.

Ваче Шарафьян (Армения) - Ария (мировая премьера).

Лаури Йолехт (Эстония) - Менуэт и Токката (мировая премьера).

Михаил Аркадьев (Россия) - Сарабанды.

Франц Данкзангмюллер (Германия) - Фантазия для органа и голосов погибших оргАнов (мировая премьера).

В концерте принимают участие лауреаты международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Лада Лабзина, Мансур Юсупов, Андрей Бардин (Россия), Антонио Ди Дедда (Италия), Франц Данкзангмюллер (Германия), а также Камерный оркестр Калининградской филармонии.

4-5 сентября 10.30 - 22.00

Концертный зал филармонии им. Е.Светланова. Прослушивания второго тура

6 сентября 19.00

Фридрихсбургские ворота

«Как свежи были розы» - литературно-музыкальная композиция по сценарию Сергея Соловьева.

Сати Спивакова, Владимир Кошевой, Алексей Гориболь (фортепиано).

7 сентября

Кафедральный собор

Прослушивания третьего тура:

13.00 - 16.00.

18.00 - 21.00.

8 сентября

Торжественная церемония закрытия конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, концерт победителей.

11 сентября 19.00

Кафедральный собор

«Литании», Джеймс Хигдон (орган, США).

В программе: произведения Жана Алана, Николя де Гриньи, Микаэла Таривердиева, Оливье Латри, Самюэля Барбера.

В концерте принимает участие Галина Кузнецова (сопрано).

13 сентября 19.00

Кафедральный собор

«Париж, Париж!», посвящение Эдит Пиаф.

Кристель Лури (вокал, Франция), ансамбль солистов Калининградского оркестра народных инструментов.

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