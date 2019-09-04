ПАО Банк «ФК Открытие»: как получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Максимальная сумма, подлежащая возврату в рамках налогового вычета, может составить 650 тыс. руб. О том, с какими документами и куда надо обращаться, чтобы его получить, рассказывает Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Для того чтобы начать процесс получения налогового вычета по ипотеке необходимо:

- собрать необходимые документы;

- передать их в налоговую инспекцию по месту регистрации вместе с заявлением. В заявлении указать способ получение вычета: на личный счет или через работодателя;

- дождаться окончания проверки ФНС;

- написать второе заявление на получение средств с указанием реквизитов, если выбран метод работы напрямую с инспекцией. В случае получения вычета через работодателя следует получить в инспекции справку, которую необходимо передать в бухгалтерию предприятия.

Список документов для оформления вычета:

1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ . В ИФНС подается оригинал декларации.

2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).

Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.

3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.

Примечание: если за год работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.

4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.

5. Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается копия договора.

6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются копии платежных документов.

7. Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается копия выписки (свидетельства о регистрации).

8. Акт приема-передачи жилья ( при необходимости). В ИФНС подается копия акта.

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

1.Кредитный договор с банком. В ИФНС подается копия договора.

2. Справка об удержанных процентах за год (получить в банке, который выдал кредит). В ИФНС подается оригинал справки.

Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

1.Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления; 2.Копия свидетельства о заключении брака.

В случае самостоятельного строительства:

Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются копии документов.

Процесс получения имущественного вычета

Существует два способа получить налоговый вычет :

- через работодателя, когда налоговый вычет не возвращается напрямую, а просто с заработной платы не удерживается подоходный налог 13% (НДФЛ);

- через налоговую инспекцию, когда налоговый вычет возвращается сразу за целый год (или несколько лет) налоговой инспекцией.

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов. Инспекция не будет оформлять получение вычета, если имеется задолженности по уплате налогов, необходимо погасить ее, предоставить квитанции об уплате и только после этого работа возобновится. Можно подать декларацию на получения налогового вычета по процентам сразу за несколько лет.

Воспользоваться правом на получение налогового вычета по процентам могут граждане РФ и иностранцы, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог в установленном законом размере 13%.

Возврат процентов по ипотечному кредиту и части стоимости купленной недвижимости – отличный способ немного снизить бремя платежей. Статистика показывает, что далеко не все россияне и не в полном объеме пользуются такой льготой. Главной причиной, конечно, является незнание механизма возврата. Но стоит один раз потратить время на его изучение, и полученные на расчетный счет деньги от государства станут приятным бонусом за все старания.