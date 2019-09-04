2019-09-04T10:45:13+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области

В рамках V Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Были определены проекты, в финансировании которых банк готов принять участие уже в 2019 году.

ПАО Банк «ФК Открытие» намерен участвовать в строительстве новых и реконструкции действующих детских садов и школ региона, в проекте лизингового финансирования покупки городского транспорта для города Кемерово.

Одним из направлений сотрудничества банка «Открытие» в рамках соглашения станет выдача банковских гарантий по программе Фонда развития моногородов. Суть программы - предоставление беспроцентных займов предприятиям МСБ в моногородах сроком на 15 лет на сумму до 250 млн рублей под гарантии банка.

Кроме того, банк намерен активно развивать партнерство с предприятиями региона, а также с администрациями крупнейших городов Кемеровской области.

На данный момент на территории Кемеровской области под единым брендом «Открытие» в 11 городах работает 19 офисов банка, одна зона Private Banking и два центра малого и среднего бизнеса. По количеству отделений банк занимает 3-е место в регионе. Парк банкоматов насчитывает 188 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено 944 POS-терминала. Через устройства и сервисы банка «Открытие» в регионе можно оплатить 750 видов услуг.

По итогам 1 полугодия 2019 года кредитный портфель банка «Открытие» в Кемеровской области увеличился вдвое и составил 6,8 млрд рублей. Портфель одобренных лимитов при этом вырос более чем в 12 раз, портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса с начала 2019 года вырос более чем в 14 раз, малого и среднего бизнеса – почти в вдвое. Открыты центры малого и среднего бизнеса, сформирована сильная команда профессионалов. Объем средств на депозитах банка за полугодие увеличился на 7% в основном за счет привлечения средств бизнеса.

В планах банка в регионе до конца года – обеспечить высокую динамику объемов кредитных выдач и увеличить объем кредитного портфеля до 8,5 – 9 млрд рублей. Важными задачами бизнеса в регионе являются рост клиентской базы за счет физических лиц, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, запуск новых современных продуктовых предложений, обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» поможет Амурской области развивать финансовые технологии и социальные проекты
ПАО Банк «ФК Открытие» и правительство Амурской области на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
На пресс-конференции в Казани аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал о смене тренда в поведении розничных клиентов банков.
Новости 24
Житель Немана «заминировал» мосты и получил 3,5 года колонии
Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку
На ул. Дмитрия Донского в Калининграде запретят стоянку
В Гусевском районе из-за АЧС уничтожат почти 43 тысяч свиней
В Калининграде отменили школьные проездные в муниципальном транспорте
Власти планируют привить от гриппа почти половину жителей Калининградской области
Взявшись ремонтировать чужие гаджеты, калининградец продал их, а выручку потратил
В Калининграде у торговцев изъяли свыше 130 кг «санкционки», вся продукция уничтожена
В калининградских колониях в этом году ввели 18 производственных участков
В Калининграде пройдет творческая встреча с композитором Александром Журбиным
Жители Солдатово выступили против закрытия перекрестка у поселка
Средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей
На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП попала машина скорой помощи
Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям конкурса органистов имени Таривердиева
В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа
На калининградского таможенника завели дело за злоупотребление полномочиями
В Светлогорске водитель заправил полный бак и скрылся, не заплатив
Под Калининградом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадал водитель
В Калининграде задержали мужчину за поджог автомобиля