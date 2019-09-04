2019-09-04T15:05:07+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» поможет Амурской области развивать финансовые технологии и социальные проекты

ПАО Банк «ФК Открытие» и правительство Амурской области на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
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Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Банк окажет финансовую поддержку социально-экономическому развитию Амурской области, переходу на современные финансовые технологии.

В рамках реализации соглашения банк «Открытие» будет способствовать внедрению и развитию современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Амурской области, финансово поддержит инвестиционные проекты и техническое перевооружение предприятий региона. Кредитная организация также поможет Амурской области в реализации государственных программ в сфере ЖКХ, здравоохранения, инфраструктурного строительства, в организации безналичных платежей.

Банк «Открытие» также будет активно кредитовать юридических лиц, зарегистрированных и ведущих свой бизнес на территории Амурской области, в том числе в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, банк окажет содействие в привлечении иностранных и частных инвестиций в Амурскую область, поможет обеспечить банковскими услугами жителей труднодоступных северных территорий региона.

Соглашение подписано сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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