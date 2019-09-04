2019-09-04T17:46:29+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» договорился о сотрудничестве с Сахалинской областью

В рамках V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» и администрация Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Документ подписали президент-председатель правления банк «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Банк готов принять активное участие в проектах социально-экономического развития региона. В частности, речь идет о финансировании в рамках концессионного соглашения проекта строительства местной филармонии.

В рамках ВЭФ банк заключил соглашение с Корпорацией развития Сахалинской области и уже выдал 12 кредитов на 146 млн. рублей в рамках соглашения с муниципальной организацией «Сахалинский фонд развития предпринимательства.

Банк также намерен участвовать в ряде инфраструктурных проектов на территории Сахалинской области- в частности, в строительстве школ, многофункционального культурного центра и образовательного квартала.

В рамках соглашения банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия по своим финансовым продуктам для бюджетников на предприятиях- зарплатных клиентах и будет участвовать в благотворительных и социальных проектах на территории Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» поможет Амурской области развивать финансовые технологии и социальные проекты
ПАО Банк «ФК Открытие» и правительство Амурской области на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области
В рамках V Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
На пресс-конференции в Казани аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал о смене тренда в поведении розничных клиентов банков.
Новости 24
Полиция Светлого объявила в розыск пропавшего 13-летнего подростка
Более 700 домов в Полесске подключили к природному газу
Житель Немана «заминировал» мосты и получил 3,5 года колонии
Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку
На ул. Дмитрия Донского в Калининграде запретят стоянку
В Гусевском районе из-за АЧС уничтожат почти 43 тысяч свиней
В Калининграде отменили школьные проездные в муниципальном транспорте
Власти планируют привить от гриппа почти половину жителей Калининградской области
Взявшись ремонтировать чужие гаджеты, калининградец продал их, а выручку потратил
В Калининграде у торговцев изъяли свыше 130 кг «санкционки», вся продукция уничтожена
В калининградских колониях в этом году ввели 18 производственных участков
В Калининграде пройдет творческая встреча с композитором Александром Журбиным
Жители Солдатово выступили против закрытия перекрестка у поселка
Средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей
На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП попала машина скорой помощи
Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям конкурса органистов имени Таривердиева
В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа
На калининградского таможенника завели дело за злоупотребление полномочиями
В Светлогорске водитель заправил полный бак и скрылся, не заплатив
Под Калининградом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадал водитель
В Калининграде задержали мужчину за поджог автомобиля