«Вместо заслуженного почета - издевательство»: коллега вступилась за экс-директора лицея №49 Калининграда Людмилу Осипову

Мария Гончар сегодня работает в Московском педагогическом государственном университете. А начинала она в 49-м лицее Калининграда. Сначала работала лаборантом, потом - учителем физики, еще позже – замдиректором по науке. Мария Гончар высказала свое мнение о ситуации, в которой оказалась ее коллега и учитель – экс-директор лицея №49 Людмила Осипова.

- Дело против Людмилы Григорьевны – вопиющее, - считает Мария Гончар, ее колонка опубликована на портале «Вести образования». - Речь идет о живом человеке. На мой взгляд, просто чудовищно, что вместо заслуженного почета этот человек получил такое издевательство. И ведь это все – непоправимый урон здоровью! Психологическое насилие, нанесение морального вреда. Вот это как раз преступно!

В той ситуации, в которой оказалась Людмила Осипова, Мария Гончар видит несколько опасных тенденций времени, что «только усиливает абсурдность, в высшей степени неприемлемость ситуации».

- Первое – это то, что бумажки важнее дела, - пишет Мария Гончар. - Надо было тратить на охрану? Да. На футбольное поле возле школы? Да. Ставились такие задачи на всех уровнях, начиная от высшего, причем в форме, не позволяющей их не выполнить? Да. Да и самому руководителю большой школы, большого хозяйства очевидна необходимость этих каждодневных дел, какие бы задачи ни ставились «наверху», какие бы лозунги ни звучали с высоких трибун. Выделялись ли на это достаточные средства из бюджета, от учредителя? Нет. Были готовы заинтересованные лица на это жертвовать деньги? Да. Насколько помню, инициатива усилить охрану исходила не от директора, а как раз от обеспокоенных родителей, и их беспокойство мне совершенно понятно.

Второй опасной тенденцией времени автор колонки называет утрату способности ценить труд директоров школ.

- Не только проверяющие, но и управляющие перестали ценить руководителей школ, видеть в них людей, трудяг, ценить их труд, быть им благодарными, - аргументирует свой тезис коллега Людмила Осиповой. - А ведь стиль управления переползает «вниз» самопроизвольно. И таким директорам, как Людмила Григорьевна, стоит специальных усилий не допустить такой протечки. Не переносить бесчеловечное отношение к себе на коллег-педагогов, учеников и их родителей.

Мария Гончар также замечает, что «и сами чиновники вели и вели в школу непростых детей. Не в другую школу – именно сюда. Потому что наша школа всегда стояла на позиции, что она элитная с точки зрения качества образования, но не элитная по отношению к детям»

- Бралась за трудных, за тех, кто не смог учиться в других местах, искала индивидуальные подходы, - пишет педагог. - Выпускала из одиннадцатого класса не 30 отобранных одаренных, а 200 самых разных, но не потерянных, и при этом приводила их к высоким результатам. Школа считала, что профильность – это не только для сильных, что найти себя и через свой интерес, через мотивацию «выйти в люди» особенно важно как раз для тех, кому непросто учиться. Это по-настоящему человечное отношение к людям достойно симметричного ответа.

Напомним, региональный Следственный комитет обвиняет бывшего директора лицея № 49 Людмилу Осипову по четырем статьям Уголовного кодекса. Осиповой вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор принимала взносы за охрану школы от родителей, установив определенную периодичность и фиксированную сумму.

Обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) относятся к другому эпизоду. Якобы лицей сдавал в аренду футбольное поле, при этом само поле собственностью лицея не являлось.

Людмила Осипова не признает вину. В интервью «Комсомолке» сказала, что «просто так не сдастся».

Следующее заседание по делу Людмилы Осиповой в Центральном районном суде Калининграда намечено на 10 сентября.