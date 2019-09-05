2019-09-05T11:25:09+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» договорились о сотрудничестве

Банк «Открытие» в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» профинансирует ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Соглашение между банком «Открытие», входящим в топ-10 крупнейших кредитных организаций России, и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» подписано в рамках Восточного экономического форума.

Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов при участии вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Стороны договорились совместными усилиями повышать доступность финансовых услуг на территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. ПАО Банк «ФК Открытие» поможет обеспечить финансированием инвестиционные проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Речь идет о проектах по освоению месторождений полезных ископаемых, модернизации и строительству инфраструктурных и транспортных объектов, развитию промышленных площадок и промышленных зон, строительству школ, больниц и объектов ЖКХ.

В рамках соглашения банк «Открытие» может профинансировать пилотные проекты центра ядерной медицины в Республике Бурятия и круглогодичного детского лагеря в Республике Саха (Якутия). Общий объем требуемых инвестиций в эти проекты оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, банк «Открытие» намерен рассмотреть возможность финансирования в разных формах - в том числе по схеме государственно-частного партнерства и в рамках создания банковского консорциума - проекта развития сети семи дальневосточных индустриальных парков во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Советской Гавани, Благовещенске, Чите и Улан-Удэ. Общим объем инвестиций в этот глобальный проект оценивается в 440 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции Амурской области
В рамках V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».
Банк «Открытие» поможет Амурскому государственному университету готовить качественных специалистов
В рамках юбилейного V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом.
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» договорились о совместном развитии ТОР
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» на полях юбилейного V Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ, заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.
Банк «Открытие» поможет Амурской области развивать финансовые технологии и социальные проекты
ПАО Банк «ФК Открытие» и правительство Амурской области на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области
В рамках V Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
На пресс-конференции в Казани аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал о смене тренда в поведении розничных клиентов банков.
Новости 24
В Калининграде уголовник обокрал администратора сауны
Мэрия Калининграда: Строительство детсада на ул. Красной идет с опережением графика
Стало известно, что БФУ хочет построить на Октябрьском острове
В Калининграде двое парней сняли часы с руки учащегося колледжа
Президент БФУ им. Канта: Строительство пяти студенческих общежитий закончим к концу 2020 года
Шесть калининградских муниципалитетов получили микроавтобусы для перевозки пожилых жителей
За украденные 1,5 тысячи рулей калининградке грозит 6 лет «зоны»
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут тематический урок в школе
За вооруженный налет на ночной магазин калининградец получил три года «строгача»
В честь Дня города музей Багратионовска отменяет входные билеты
Калининградская компания получила грант в 15 млн на разработку инновационных кормов для животных
В Калининграде судебного пристава пытались подкупить квартирой за 1, 3 миллиона рублей
Жителя Калининграда осудили за незаконную рыбалку
В Гусев привезли икону Андрея Первозванного
Прокуратура добилась ликвидации трех незаконных свалок под Зеленоградском
Министр: В Калининграде не посадили ни одного недобросовестного застройщика
В Мамоново внук украл у своей бабушки почти 100 тысяч рублей
Министр: В Калининграде происходят рейдерские захваты домов управляющими компаниями
Калининградец угрожал зарезать отца, чтобы получить наследство
В Калининграде суд взыскал с застройщика 185 тысяч за плесень и сырость в новостройке
Олег Газманов рассказал, как воровал яблоки в Калининграде
Полиция нашла пропавшего подростка из Светлого в Мамоново
В Калининграде рядом с новостройками обнаружили снаряд и мину времен войны
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
Власти Курска планируют запустить авиасообщение с Калининградом
Закрытие сквозного движения на ул. Маточкина в Калининграде продлили до 6 сентября
В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 213 человек
На границе в Багратионовске задержали «рыбного контрабандиста»
Полиция Светлого объявила в розыск пропавшего 13-летнего подростка