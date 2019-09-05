Банк «Открытие» и Республика Саха (Якутия) договорились развивать сотрудничество

Документ подписали президент-председатель правления банк «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев.

ПАО Банк «ФК Открытие» уже активно развивает сотрудничество с Якутией, в частности выиграл конкурс на кредитование бюджета Якутска на 300 млн рублей. В октябре 2019 года планируется открытие регионального операционного офиса банка в столице республики.

Банк готов участвовать в размещении облигационных займов и финансировать местные государственные унитарные предприятия и предприятия с госучастием, а также участвовать в местных проектах поддержки женщин-предпринимателей и начинающих предпринимателей.

Одно из направлений сотрудничества – участие банка в финансировании проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Речь идет о строительстве жилой недвижимости, второй очереди Республиканского кардиологического диспансера в Якутске, 27 школ. Банк уже реализует в Якутии проект строительства 12 объектов образования на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках соглашения банк «Открытие» предоставит специальные условия по своим финансовым продуктам для бюджетников на предприятиях- зарплатных клиентах и будет участвовать в благотворительных и социальных проектах на территории Якутии.