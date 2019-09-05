2019-09-05T15:26:39+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» договорились о совместном развитии ТОР

Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» на полях юбилейного V Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ, заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.
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Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

В рамках данного соглашения входящий в топ-10 крупнейших кредитных организаций России банк «Открытие» будет развивать систему кредитования и оказывать услуги «Корпорации развития Дальнего Востока», открывать кредитные линии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территориях опережающего развития(ТОР) и свободного порта Владивосток(СПВ). При этом финансовая организация намерена внедрять современные банковские технологии и развивать банковскую инфраструктуру регионов Дальневосточного федерального округа, способствовать привлечению сторонних инвесторов для реализации проектов ТОР и СПВ. ПАО Банк «ФК Открытие» также будет сам участвовать в проектах территориального развития в ТОРах и СПВ.

Генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев отметил: «Мы подписываем ряд рамочных соглашений о сотрудничестве с финансовыми организациями, чтобы сформировать пул надежных партнеров и создать «единое окно» для инвесторов. В результате нашего сотрудничества с банками резиденты ТОР и СПВ, а также наши многочисленные партнеры – поставщики и подрядные организации смогут получать услуги федеральных и региональных кредитных учреждений: проведение расчетно-кассовых операций, сопровождение валютных контрактов и зарплатных проектов, привлечение финансирования под банковские гарантии. Это одно из новых направлений стратегии Корпорации».

Президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сказал: «Для банка «Открытие» Дальний Восток является одним из важнейших регионов присутствия, где мы намерены расширять финансовую помощь компаниям и региональным администрациям. Совместная работа с АО «КРДВ» с опорой на наши финансовые ресурсы поможет создать благоприятные условия для бизнеса и привлечения инвестиций в территории опережающего развития». Мы уверены, что соглашение будет иметь синергетический эффект для бизнеса банка «Открытие» и развития Дальнего Востока».

Соглашение о сотрудничестве между АО «КРДВ» и банком «Открытие» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, на территориях которого распространены преференциальные режимы, и привлечению инвестиций в субъекты ДФО.

В общей сложности, такие соглашения о сотрудничестве в дни Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока подписала с 11 кредитно-финансовыми организациями, в их числе: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО «МТС-Банк», АО «СМП Банк», АО «Банк Интеза», ПАО «АКБ «Абсолют банк», ПАО «АКБ ПРИМОРЬЕ», ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» и АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк», «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО). Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве со Страховым Домом ВСК и аудиторско-консалтинговой фирмой КПМГ, которая специализируется на проведении аудита финансовой отчетности, предоставляет широкий спектр консультационных услуг, в том числе по вопросам сопровождения сделок, реструктуризации бизнеса и привлечения финансирования.

В настоящий момент, по данным АО «КРДВ», инвестиционную деятельность в ТОР и СПВ ведут 1800 резидентов с проектами на сумму свыше 3,1 трлн рублей. Планируется создать порядка 130 тыс. рабочих мест. 238 проектов уже успешно реализованы, инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока свыше 440 млрд рублей и трудоустроили около 30 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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