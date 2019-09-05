2019-09-05T15:33:28+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции Амурской области

В рамках V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».
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Документ подписали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Агентство будет предоставлять банку информацию о региональных законах и законопроектах, а также об инвестиционных проектах, имеющих важное значение для социально-экономического развития Амурской области. В свою очередь, банк «Открытие» будет проводить экспертизу региональных законодательных актов на предмет их привлекательности для потенциальных инвесторов, а также рассматривать конкретные проекты и помогать привлекать в них партнеров.

Кроме того, банк «Открытие» и Агентство будут проводить совместные мероприятия – конференции, круглые столы - с целью привлечения инвестиций в региональную экономику.

Павел Пузанов:

«В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций».

Александр Пахомов:

«Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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