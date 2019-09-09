2019-09-09T13:47:34+03:00
Новости компаний

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом

Клиентам private** сегмента ПАО Банка «ФК Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта.
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Эта инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь» привязана к широко диверсифицированному индексу, который каждый месяц учитывает экономические циклы и краткосрочные колебания и сам ребалансируется - в зависимости от динамики. Доходность данного индекса за последние 5 лет составила +47%.

«Умные инвестиции» - индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.

«Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора» – комментирует Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking*». – Высокотехнологичные секторы экономики сегодня предлагают инвестиционные идеи с наибольшим потенциалом роста. Также интересен сектор здравоохранения: благодаря новым технологиям он не будет стоять на месте, ведь людьми движет желание побороть заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми. Сырье, облигации и cash*** являются традиционно защитными активами в случаях негативноых движений рынков. А краткосрочные аномалии нивелируются в том числе за счет географии индекса: развитые и развивающиеся страны. При этом клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект».

Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) – увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.

«Если рынок находится в стадии восстановления или роста, то упор делается на активы с максимальным потенциалом (высокие технологии, здравоохранение, развивающиеся рынки), - объясняет Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». - Когда заметны признаки потенциальной рецессии – нужно найти чуть более сдержанное сочетание активов (развитые рынки, облигации). А в период спада следует сильнее уходить в денежный рынок, чтобы обезопасить динамику портфеля от падений, и в этом случае «тихой гаванью» могут стать сырьевая отрасль: нефть, газ или золото».

При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон - весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия) свыше максимального значения в предыдущие купонные даты. Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.

*банковское дело; **частный; ***наличные деньги.

ПАО СК «Росгосстрах»

ИСТОЧНИК KP.RU

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