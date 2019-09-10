Кроты, бобры и футбол: как московские журналисты "потопили" Октябрьский остров

За день-два до матча Россия - Казахстан федеральные спортивные издания разразились репортажами о том, где придется играть любимой сборной. Журналисты со всех сторон исследовали стадион на Октябрьском острове в Калининграде и в красках живописали то, что в принципе было известно уже довольно давно. Еще весной мы сообщали о "вздувшихся" канализационных колодцах возле футбольной арены, пошедшей волнами плитки, провалах в асфальте и прочих "радостях" постмундиального бытия. Позднее масла в огонь подлил блогер Илья Варламов, широко растиражировав по стране и миру картинки с Октябрьского острова.

Такх волнистых мест на острове сегодня насчитаешь не один десяток.Фото: Иван МАРКОВ

Сейчас, перед матчем чемпионата Европы, ситуация повторилась. Снова на главных страницах изданий - нелицеприятные изображения "вздыбившейся" плитки и философские рассуждения то ли о бобрах, то ли о кротах, мешающих жить Калининграду. А вывод у федеральных журналистов и вовсе апокалиптичный. Как написал "Спорт-Экспресс", сборная России теперь вряд ли приедет играть в Калининград, учитывая происходящее возле стадиона. А журналистка из "Лайфа" со знанием дела объяснила почему - остров вместе со стадионом через некоторое время попросту уйдет под воду. Мол, "пучинистые" болотные грунты засосут, недаром же у немцев остров назывался Ломзе, то есть болото, и на нем рациональные бюргеры ничего никогда не строили. Даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции вынужден был говорить не только о качестве игры сборной России, но и о кротах, перекопавших остров:

- Кстати, а кроты-то ваши где? Позавчера читал, что у вас кроты на стадионе завелись. Чего-то я их не видел. Обманули, да, опять?

Обманули. Это были не кроты, а бобры.

В некоторых местах на стадионе появились трещины.Фото: Александр КАТЕРУША

А теперь серьезно. К этой ситуации можно относиться двояко. С одной стороны, обидно, когда москвичи смешивают с... болотом твой любимый город. Мы на своем болоте сами разберемся. И можно просто обижаться и отвечать из серии: сам дурак (такого рода ответы мне не раз и не два попадались в комментариях под публикациями).

Но, с другой стороны, трудно не замечать проблемы. С плиткой действительно беда, грунт на острове стремительно проседает, даже в стенах стадиона появились трещины, как заметили наши корреспонденты. К тому же вот-вот на этом самом острове, который немцы величали Болото, начнется активная фаза строительства культурно-образовательного кластера, да и вообще планируется возведение чуть ли не города в городе.

А значит возникают справедливые вопросы не только об эстетическом виде, но и о безопасности. И вот с ответами на эти наивные вопросы возникают самые большие проблемы. По идее после всего этого медийного шума нужны внятные комментарии тех, кто строил стадион, кто проводил экспертизу, кто его принимал в эксплуатацию и так далее. Нужны ответы на в общем-то наивные вопросы, почему так происходит, что будет завтра и как проблема будет решаться. Или не будет решаться. Этого нет. Лица, принимающие решения, как будто отстранились от происходящего, как будто ничего не произошло и не происходит. Как будто нет никакой "вздыбившейся", по выражению москвичей, плитки. Увы, она есть, и фотографии не врут.

В результате получается следующая ситуация. Победив в Калининграде сборную Казахстана, наши футболисты, несмотря на несколько вымученную и натянутую игру, приобрели три очка и какие-то количество очков в копилку положительной репутации. Калининград же, благодаря последним околофутбольным публикациям, напротив, уронил свой имидж. И исправить теперь все это будет очень непросто.

Такое футбольное послевкусие.

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