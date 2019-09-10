Ремонт улицы Гагарина в Калининграде начнется уже в октябре

О том, что на отрезке улицы Гагарина в Калининграде ремонт начнется практически сразу после того, как откроется улица Шатурская, городские власти предупреждали еще в конце июля этого года. Тогда же глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщал жителям, что 732-метровый участок от пивзавода до перекрестка с улицей Молодой Гвардии на время ремонта станет односторонним. Работы, как отмечала тогда же министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, начнутся в этом году, а закончатся в следующем.

В понедельник 9 сентября прошел аукцион по выбору подрядчика на реконструкцию улицы Гагарина. По словам Олега Кутина, в нем был всего один участник, однако это не помешало признать торги состоявшимися.

- Протокол еще пока не выявлен, но мы предполагаем, что он по регламенту должен быть до 12 числа, - заявил Кутин. – После 12-го мы увидим подрядчика, и с ним мы ориентировочно 25 сентября заключим контракт.

В течение двух-трех недель после заключения контракта подрядчик выйдет на объект, то есть перекрытие одной из полос улицы Гагарина произойдет в начале-середине октября.

- На этом объекте у нас планируются четыре полосы движения, тротуары и велодорожки, - добавил Кутин. – Все по аналогии с улицей Шатурской.

Напомним, на реконструкцию участка улицы Гагарина от поворота на улицу Орудийную до пивзавода планировалось потратить 192,3 миллиона рублей. Большая часть средств (99%) - областной бюджет.

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На улице Шатурской, которую закрыли на ремонт с 6 ноября прошлого года, в минувшую субботу убрали все временные дорожные знаки и пустили движение по всей ширине. Как сообщает пресс-служба правительства области, подрядные организации выполнили все работы с опережением сроков.

В понедельник, после того, как калининградцы и жители Гурьевска пронеслись по Шатурской на школьные линейки, корреспондент «Комсомолки» проверил, насколько улица удобна для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов (ПОДРОБНЕЕ).