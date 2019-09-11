2019-09-11T14:00:34+03:00
Экономика

Средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей: кто ее получает?

На радио "Комсомольская правда" обсудили внезапно обнаружившийся рост благосостояния жителей города
Светлана БАРОН
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Увы, но 45 тысяч рублей в месяц в Калининграде получают далеко не все. Средней зарплатой это назвать сложно.Увы, но 45 тысяч рублей в месяц в Калининграде получают далеко не все. Средней зарплатой это назвать сложно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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То, что средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей, удивило многих. Напомним, что такая цифра прозвучала в докладе «Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года». Как высчитали эту «номинальную среднемесячную зарплату» и где работать, чтобы получать столько, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Астролог: Не тратьте деньги, которые получили сегодня. Деньги должны переночевать.

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Сколько получают депутаты

- Мы знаем, что в социальном блоке (педагоги, врачи) можно говорить в лучшем случае о 23-35 тысячах рублей. И тут вдруг 46 тысяч! Как формируется такой доклад? Берется сводный перечень крупных предприятий, которые предоставляют свою информацию в налоговую, - рассказал заместитель председателя горсовета Калининграда Андрей Шумилин. - Не учитывается наш калининградский основной блок — малый и микробизнес. А по нашим сведениям, там зарплаты не превышают 25 тысяч, еще и из «серых» не выскочили.

А вот в горсовете средняя зарплата — как раз в районе сорока тысяч. Все зависит от стажа: в самом начале специалист получает 12-15 тысяч, но потом «обрастает» надбавками. Речь идет о штатных сотрудниках, которые работают с документами или проводят консультации, а депутаты, за исключением самого Шумилина и Андрея Кропоткина, зарплат не получают вообще и трудятся на общественных началах. Кстати, в горсовете запланировали опросить калининградцев на улицах об их зарплате, чтобы иметь альтернативные цифры.

Директор калининградского агентства "Персонал-Янтарь" Наталья Воронцова утверждает, что лишь в пятой части от общего числа вакансий на нашем рынке труда предлагают зарплату выше 40 тысяч рублей (хотя руководители получают 100-150 тысяч). Многое зависит от компетенций и накопленных знаний: личный помощник со свободным знанием английского языка зарабатывает на 30% больше, чем без знания, а на диплом теперь обращают меньше внимания.

- Но нельзя выводить усредненную цифру, - утверждает Воронцова. - Если мы оцениваем дворников, то только дворников. Если топ-менеджеров, то только их. Кстати, малый бизнес не очень хорошо себя чувствует, уже сегодня там 25-30 тысяч можно получить со скрипом.

Что говорят калининградцы

Большинство опрошенных до эфира калининградцев признались, что зарплаты у них ниже заявленных сорока шести тысяч. Но названной цифре не удивляются:

- В советской системе была сетка, по которой зарплата распределялась, - вспоминает слушатель Юрий, - а сейчас… Руководителю дают огромную зарплату, а остальные получают, сколько руководитель решит. Или например: главврач получает 700 тысяч, нянечки - по 15 тысяч, доктора по 20. Средняя зарплата и выйдет — полтинник!

- Один моряк усреднит минимум троих уборщиц. Не говоря про прочие "получающие" должности, - предполагает радиослушательница Анна.

Астролог рассказала, как сохранить заработанное

Вы отличный специалист, а зарабатываете мало? Возможно, все дело в знаке зодиака, считает калининградский астролог Татьяна Бабаева. Существует понятие, что «земные знаки» (Козерог, Телец, Дева) лучше копят, а «водные» (Рыбы, Рак, Скорпион) - больше зарабатывают.

- Деньги - это энергия. Мы тратим время, силы и здоровье, за что получаем эквивалент в бумажном исполнении. И космос очень не любит, когда мы эти ресурсы быстро расходуем. Так что для всех знаков есть определенные правила, среди которых главное - не тратить деньги в день получки. Деньги должны переночевать! Если человек после получки сразу отдал соседке долг, заплатил кредит и за коммунальные услуги, то в будущем финансы пойдут не к нему, а в банк! Не пересчитывайте деньги после заката солнца. Накопления лучше хранить в крупных купюрах в юго-восточном углу дома, а вот мелочь - разбросать, не глядя, чтобы доходы «лезли отовсюду». Прекрасная примета, которая работает — в первые три-четыре дня растущей луны показать ей кошелек и похлопать себя по карманам. А если пользуетесь банковской картой, то очень полезно, чтобы последние цифры на ней совпадали с последними цифрами номера телефона, - говорит астролог.

Программу «Говорит Калининград» о средней зарплате слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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